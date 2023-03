Lac-Mégantic vu par Philippe Falardeau

La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic est « une tragédie prévisible qui aurait facilement pu être évitée », soutient le réalisateur Philippe Falardeau dans sa série documentaire Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident, qui débarque sur la plateforme Vrai le 2 mai et dont la bande-annonce est dévoilée ce matin.

Dans cette série déclinée en quatre épisodes d’une heure, Philippe Falardeau (Le temps des framboises, Monsieur Lazhar) est allé à la rencontre de plusieurs intervenants (des familles endeuillées, mais aussi des experts du milieu ferroviaire) qui ont accepté de revenir sur les événements qui ont mené à cette horrible nuit du 6 juillet 2013.

Alors que la série dramatique Mégantic, lancée le mois dernier sur Club illico, proposait de nous faire vivre le drame à travers les yeux des victimes et des survivants, la série documentaire de Philippe Falardeau tente de démontrer que la thèse de l’accident ne tient pas la route.

Cette catastrophe qui a coûté la vie à 47 innocentes victimes est plutôt la conséquence directe d’un « système qui continue de faire passer le profit des entreprises avant le bien public », tente de démontrer le cinéaste dans sa série.

Photo d'archives, Chantal Poirier

« Je pourrais aller plus loin et dire que non seulement c’était prévisible et évitable, mais que ça risque de se reproduire, insiste Falardeau en entrevue. On l’a d’ailleurs vu récemment avec [le déraillement d’un train] en Ohio. »

Philippe Falardeau a passé plus de quatre ans à faire des recherches et mener des entrevues pour cette série documentaire. L’idée de se pencher sur le sujet lui est venue il y a quelques années alors qu’il passait à côté d’une voie ferrée tous les matins en allant reconduire sa fille en vélo à la garderie.

« J’ai repensé à Mégantic en me disant que, quelques années après la tragédie, les problèmes de sécurité ferroviaire et de transport de matières dangereuses avaient sûrement été réglés, se souvient-il.

« Mais quand j’ai lu le livre Mégantic : une tragédie annoncée, d’Anne-Marie Saint-Cerny, je me suis rendu compte que rien n’était réglé pantoute. Ç’a été un choc d’apprendre cela. Et après le choc, il y a eu la colère. Je pense que le désir de faire le documentaire est né de cette colère-là. »

Susciter le débat

Comme l’a fait l’équipe de la série Mégantic il y a quelques semaines, Philippe Falardeau se rendra à Mégantic le 11 avril pour présenter en primeur aux Méganticois les deux premiers épisodes de son documentaire. Le cinéaste s’envolera ensuite pour Cannes afin d’assister à la première internationale de sa série, dans le cadre de l’événement Canneséries.

S’il ne croit pas que les documentaires ont le pouvoir de faire bouger les choses, Philippe Falardeau espère que sa série interpellera suffisamment les citoyens pour porter le débat sur la place publique.

« Le chemin de fer traverse pas mal de villes au Québec et les matières dangereuses continuent de passer à travers ces communautés-là, déplore-t-il. Il va falloir commencer à se poser la question : est-ce qu’on attend la prochaine catastrophe ou on change les choses maintenant ? »