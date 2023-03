Le CH est officiellement éliminé des séries

PHILADELPHIE | C’était virtuellement réglé depuis plusieurs semaines, mais c’est maintenant confirmé: il n’y aura pas de séries éliminatoires, ce printemps, Montréal.

En baissant pavillon 3 à 2, ce mardi soir, dans un Wells Fargo Center ayant des allures de salon funéraire, la troupe de Martin St-Louis ne peut désormais plus rejoindre mathématiquement le dernier rang donnant accès au tournoi printanier dans l’Association de l’Est.

Dans cette cause perdante, Brendan Gallagher et Rafaël Harvey-Pinard ont touché la cible.

Ce match sans enjeu fut d’un ennui si mortel que personne ne souhaitera le revisionner.

Sauf peut-être la famille de Sean Farrell. À peine quelques jours après avoir signé son premier contrat chez les professionnels, le jeune attaquant a eu l’occasion de disputer son premier match dans la LNH.

« C’est un rêve qui devient réalité. J’étais très excité », a lancé l’athlète de 21 ans, utilisé pendant un peu plus de 13 minutes.

Envoyé dans la mêlée sans même avoir pu prendre part à un seul entraînement, Farrell formait un trio en compagnie de Jonathan Drouin et de Denis Gurianov.

« Il n’a pas eu de répétition, donc j’imagine qu’il pensait beaucoup sur la glace. Et c’est normal. Mais, il a bien fait ça, a indiqué Drouin. Notre trio n’a pas été très créatif. On ne lui a pas permis de montrer son potentiel. »

Primeau solide

Photo REUTERS

Farrell n’était pas le seul jeune joueur à bénéficier d’une occasion de se faire valoir. Rappelé du Rocket de Laval, lundi, Cayden Primeau a obtenu son premier départ de la saison.

De retour dans la ville qui l’a vu grandir, l’Américain a été plutôt solide, repoussant 24 des 26 tirs auxquels il a fait face. Morgan Frost, à deux occasions, a été le seul joueur des Flyers à le déjouer.

« Il était très bon. Il a été notre meilleur joueur, a opiné Brendan Gallagher. C’était un match symbolique pour lui dans cet édifice. »

Owen Tippett a, par la suite, complété la marque dans un filet désert.

Ce qu’on a remarqué...

HARVEY-PINARD SOUFFRE

Depuis son rappel, le 17 janvier, Rafaël Harvey-Pinard domine tous les attaquants de la LNH avec 54 tirs bloqués. Et parfois, ça fait plus mal que d’autres. Il risque de ressentir pendant quelques jours l’impact du lancer frappé de Rasmus Ristolainen qu’il a reçu sur le pied gauche. Malgré la douleur et l’incapacité de se déplacer, il a dû demeurer sur la surface de jeu pour aider ses coéquipiers à tuer une punition. Quelques secondes plus tard, Morgan Frost touchait la cible. Le Québécois a été quitte pour une visite de quelques minutes au vestiaire.

ENCORE UN BUT POUR GALLAGHER

Puisqu’il tombe en miettes, on peut se demander combien il reste de bonnes saisons dans le corps de Brendan Gallagher. On peut compter sur le fougueux attaquant pour aller jusqu’au bout de ses ressources. Mardi, il a fait bouger les cordages dans un troisième match de suite.

DACH DÉCLARE FORFAIT

Kirby Dach devait initialement affronter les Flyers. Il a cependant dû déclarer forfait quelque 90 minutes avant le début de la rencontre. Le Canadien a indiqué qu’il était blessé au haut du corps. On peut présumer que l’attaquant du Tricolore souffrait encore du double-échec sévère que lui a asséné Peyton Krebs, à Buffalo, en prolongation.

PEU D’EXPÉRIENCE DEVANT LE FILET

Le Canadien n’était pas seul à avoir un gardien peu expérimenté devant son filet. Du côté des Flyers, en l’absence de Carter Hart, on a fait confiance à Felix Sandstrom pour qui il s’agissait du 20e match de sa carrière. Tout comme pour Cayden Primeau, d’ailleurs.