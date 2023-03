LNH: Jeff Petry permettra-t-il aux Penguins de s’en tirer?

L’ancien défenseur du Canadien Jeff Petry espère avoir mis derrière lui ses problèmes physiques, surtout qu’il pourrait effectuer un retour au jeu mardi, quand ses Penguins de Pittsburgh visiteront les Red Wings de Detroit.

Le vétéran a manqué les cinq derniers matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Il a joué de malchance à ses deux plus récentes parties, qu’il a été incapable de compléter. Le 16 mars, il a reçu au visage le coude de Tyler Motte, des Rangers de New York, en première période et a pris le chemin du vestiaire.

«Il faut se sentir à l’aise et retrouver le rythme, puis quelque chose surviendra. Il y a quelques avantages à subir une blessure, dont celui de travailler avec l’entraîneur adjoint [Ty Hennes] pour se rétablir et peaufiner d’autres aspects du jeu», a affirmé Petry au site NHL.com.

Ainsi, l’instructeur-chef Mike Sullivan pourrait miser sur une précieuse carte dans la dernière ligne droite menant aux séries. L’arrière ayant raté 16 joutes à cause d’un problème au haut du corps apparu le 10 décembre a patiné aux côtés de Brian Dumoulin pendant la séance de lundi. Sur le plan offensif, il demeure une menace, ses 26 points cette saison le montrant bien. Peut-il renouer avec le succès?

«Si je reviens en arrière, après ma blessure, je me sentais bien à mon retour. J’ai pris mon temps pour revenir au jeu et connaître une belle séquence avant, évidemment, un autre imprévu. Je tente seulement de m’inspirer de ces bons moments pour les emmener avec moi dans les matchs à venir.»

Les Penguins détiennent le second laissez-passer des clubs repêchés de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey avec 82 points, trois de plus que les Panthers de la Floride.