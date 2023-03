Lobbying: le clan Desmarais en quête d’électricité

Une firme belge proche du clan Desmarais, qui a pour deuxième actionnaire France Chrétien-Desmarais, sollicite Hydro-Québec, le premier ministre François Legault, le ministre de l’Énergie et de nombreuses villes pour obtenir de l’énergie.

« Démarches en vue de l’obtention des différents permis et autorisations, ainsi que de la puissance électrique nécessaire, dans le but de construire des projets de production d’énergies renouvelables », lit-on dans le Registre des lobbyistes.

Alors que le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, prévient qu’il n’y aura pas assez d’électricité pour tous les projets, la firme d’hydrogène vert TESCanada H2 inc. mentionne qu’elle veut « un bloc énergétique auprès d’Hydro-Québec ».

D’après le Registre des entreprises, le premier actionnaire majoritaire de la société TESCanada H2 est Tree Energy Solutions B.V., une firme belge qui a des bureaux en Europe, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

Son deuxième actionnaire est FCD Inv. inc., appartenant à France Chrétien-Desmarais, qui préside le conseil d’administration de TESCanada H2. Jusqu’à vendredi dernier, elle en était l’actionnaire majoritaire.

France Chrétien-Desmarais est la fille de l’ex-premier ministre Jean Chrétien. Elle est l’épouse d’André Desmarais, président délégué du conseil de Power Corporation du Canada.

Transfuge de Power

D’après le Registre des entreprises, le plus haut dirigeant de TESCanada H2 est Éric Gauthier, un ex-dirigeant de la filière énergétique de Power.

Avant de rejoindre TES, Éric Gauthier était directeur et responsable des marchés de capitaux pour le fonds d’infrastructure énergétique de 1,6 milliard de dollars de Power Sustainable Capital, associé à Power Corp. M. Gauthier a commencé sa carrière chez Power, en 2014, après ses études à HEC Montréal. Selon le site web de Power, « il a participé directement aux placements de Power Energy » dans Lumenpulse et Lion Électrique. Il siège aussi au conseil d’administration de LMPG.

Québec investira près de 1,2 G$

Il y a deux ans, après sa participation à la COP26, le premier ministre François Legault s’était montré séduit par le potentiel de la filière de l’hydrogène vert.

« Préparez-vous, vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochains mois et les prochaines années », avait-il indiqué à La Presse.

Depuis, la filière s’est développée avec deux projets majeurs sur table à Baie-Comeau (Hy2Gen et Universal KraftCanada inc.). En juillet 2022, le gouvernement Legault avait lancé un appel d’intérêt pour la création de projets de production, de distribution et de consommation de l’hydrogène vert et des bioénergies.

Au total, Québec prévoit investir près de 1,2 milliard de dollars dans la filière de l’hydrogène vert et les bioénergies au cours des prochaines années.

TESCanada a, hier, refusé nos demandes d’entrevue, mais son porte-parole a confirmé vouloir « implanter un projet novateur d’énergie renouvelable » et entamer « ses discussions avec les futurs partenaires publics ».

TESCanada H2 inc.en bref

Première actionnaire majoritaire : Tree Energy Solutions B.V. (Belgique)

Deuxième actionnaire : FCD Inv. inc. (Ottawa)

Administrateurs :

Paul Van Poecke

Marcel Van Poecke

Présidente du CA : France Chrétien-Desmarais

Dirigeants non membres :

Secrétaire : Paul C. LaBarge

Principal dirigeant - directeur général : Éric Gauthier

Source : Registre des entreprises du Québec

Dans sa stratégie sur l’hydrogène vert et les bioénergies 2030, le gouvernement québécois explique que l’hydrogène vert « est produit à partir d’électricité de source renouvelable ou de biomasse, donc avec une intensité carbone faible par opposition à l’hydrogène gris, obtenu à partir d’énergies fossiles ».