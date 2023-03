Caucus de la CAQ: Marie-Louise Tardif «va probablement être réintégrée», dit François Legault

Comme aucune accusation ne sera portée contre elle, la députée Marie-Louise Tardif pourra probablement réintégrer le caucus de la CAQ, a affirmé François Legault.

Soupçonnée d’avoir proféré des menaces envers une ex-employée, la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, était visée par une enquête criminelle. Mais aucune accusation ne sera finalement portée contre elle, a confirmé mardi le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

«À la suite d’une analyse du dossier d’enquête soumis relativement à cet événement, le DPCP a conclu qu’aucune accusation ne sera déposée, n’ayant pas la conviction d’une perspective raisonnable de condamnation eu égard à la preuve recueillie», a expliqué Me Patricia Johnson du DPCP, dans un courriel à l’Agence QMI.

Mme Tardif avait quitté le caucus de la CAQ dans la controverse, plus tôt ce mois-ci, et siège depuis comme indépendante.

Mardi après-midi, le premier ministre Legault a ouvert la porte à un retour de la députée dans les rangs de son parti.

«Effectivement, s’il n’y a pas d’accusation, elle va probablement être réintégrée», a déclaré M. Legault, qui venait tout juste d’apprendre la nouvelle, en point de presse au parlement.

Depuis le départ de Mme Tardif du caucus de la CAQ, les rumeurs qui l’envoyaient au Parti conservateur du Québec avaient le vent dans les voiles. Le frère de Mme Tardif, Michel, s’était porté candidat pour le PCQ lors des dernières élections.

Éric Duhaime s’était d’ailleurs dit ouvert à la recruter, lui qui fait du maraudage auprès des élus dans l’espoir de faire ainsi son entrée à l’Assemblée nationale. Il avait néanmoins souligné qu’il souhaitait que Mme Tardif soit d’abord blanchie avant d’entamer des discussions avec elle à ce sujet.

Joint au téléphone mardi après-midi, M. Duhaime s’est contenté de remarquer que le premier ministre avait évoqué la possibilité de réintégrer la députée de Laviolette–Saint-Maurice. «Je ne sais pas ce qu’elle va faire», a-t-il dit quand on lui a demandé s’il allait essayer de s’entretenir avec Marie-Louise Tardif.