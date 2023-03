Montréal tout-terrain: l’heure du bon débarras pour le plastique jetable

La Ville de Montréal commence aujourd’hui à interdire les tasses, verres, bâtonnets, pailles et ustensiles en plastique jetables dans les restaurants et cafés.

• À lire aussi: Voici les articles en plastique à usage unique interdits à Montréal

• À lire aussi: Certains plastiques interdits à Montréal: les restaurateurs sont-ils prêts?

Cette nouvelle réglementation bousculera bien des habitudes, sauf, ironiquement, au Café des Habitudes dans le quartier Rosemont où l’ambition du «zéro déchet» fait en sorte que l’on respecte déjà le nouveau règlement depuis belle lurette.

Un régulier du Café des Habitudes, Bryan Biondi, a oublié sa tasse réutilisable.

«Je vais prendre La Tasse pour un café au lait», commande-t-il à la propriétaire et fondatrice, Joanna Nisenbaum.

Moyennant une consigne de 5 $, M. Biondi repart donc avec un des 55 000 contenants La Tasse déjà disponibles dans plus de 400 cafés du Québec.

«C’est simple et ça épargne une quantité faramineuse de gobelets», commente Mme Nisenbaum, une Française d’origine tombée en amour avec Montréal lors d’une visite en 2009.

«C’est vraiment juste une question d’habitude», renchérit celle qui est établie ici depuis.

Belles habitudes

Dans le café de Mme Nisenbaum, les serviettes de table et les sacs de nourriture pour emporter sont en tissu.

«Nos laits végétaux achetés en concentré sont reconstitués sur place, et ça nous a épargné plus de 5000 contenants depuis 2021.»

Photo Louis-Philippe Messier

Le bac de recyclage contient seulement des factures (dont l’impression est obligatoire).

La poubelle derrière le comptoir? Elle fait un pied carré!

Il n’y a presque rien dedans à part du papier d’emballage cadeau laissé par les clients.

J’ai probablement produit plus de déchets chez moi avant de partir que ce café dans toute une journée!

Chambardement

Non loin de là, le café Larue et Fils offrait encore hier des gobelets de plastique pour les boissons froides et des couvercles de plastiques, prohibés depuis ce matin.

Photo Louis-Philippe Messier

«Les nouveaux couvercles que j’ai commandés seront aux normes parce que recyclables numéro 1 à 5», assure Sébastien Carelli, le propriétaire.

Quant à ses verres pour emporter, ils sont en carton, donc encore permis... mais pour combien de temps?

«On accepte déjà La Tasse et on va lancer une nouvelle tasse réutilisable à notre effigie», dit M. Carelli.