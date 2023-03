«Ne portez jamais de leggings en avion», conseille une spécialiste

Une experte des vols en avion a tout un conseil pour les voyageuses: ne portez jamais de leggings en avion.

Plusieurs voyageuses et voyageurs se mettent à l’aise en s’habillant en tenue de sports ou de yoga, mais il semble que ce n’est pas une chose à faire au cas où il survienne une catastrophe aérienne.

La journaliste spécialisée en aéronautique Christine Negroni et auteure de l’ouvrage à succès du New York Times The Crash Detectives, qui voyage fréquemment, y va d’un très judicieux conseil.

«Tout le monde porte des pantalons de yoga dans les avions maintenant, mais j'évite toutes les fibres artificielles, car elles sont plus susceptibles de brûler et de se coller à votre peau en cas d’incendie à bord de l’appareil», explique Mme Christine Negroni.

Elle fait aussi savoir qu’il est fortement déconseillé d’enlever ses chaussures lors d’un vol, qu’il soit court ou long.

Si vous devez quitter l’appareil en cas d’urgence, ça pourrait vous compliquer la vie.

«Si vous voulez sortir d’un avion, le sol peut être très chaud ou froid. Il peut être couvert d’huile ou en feu, vous ne voudrez pas être pieds nus», conseille la journaliste Negroni.

Alors, la prochaine fois que vous prendrez l’avion, pensez-y.

– D’après les informations du Daily Mail