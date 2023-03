«N’êtes-vous pas à bout?»: une survivante de fusillade réclame des changements

Une mère de famille qui aurait survécu à une fusillade avec son fils cet été a lancé un cri du cœur devant une foule de journalistes rassemblés pour faire le point sur la fusillade de Nashville, qui a coûté la vie à trois enfants et trois adultes lundi.

«N’êtes-vous pas à bout de couvrir les fusillades? On doit tous appeler les législateurs à faire des changements maintenant ou ça va continuer d’arriver, et ça sera vos enfants les prochains, parce que ce n’est qu’une question de temps», a lancé avec émotions Ashbey Beasley, selon un vidéo rapporté par The Guardian.

Après une conférence de presse avec la Police métropolitaine de Nashville, la femme d’Illinois s’est placée derrière les micros pour réclamer des lois visant à diminuer la prolifération des armes sur le territoire et protéger les jeunes.

En vacances au Tennessee pour visiter sa belle-sœur, elle a indiqué être une survivante d’une fusillade survenue en juillet, alors qu’elle était avec son fils.

«La violence par armes à feu est le tueur premier d’enfants et d’adolescents, plus que les voitures. Ces fusillades vont continuer d’arriver jusqu’à ce que nos législateurs interviennent et adoptent une loi pour sécuriser les armes à feu», a poursuivi la femme.

Depuis la fusillade en juillet, elle a indiqué avoir rencontré plus de 130 législateurs pour mettre de la pression à Washington, selon ses dires.

«Comment cela peut-il encore se produire? Comment se fait-il que nos enfants meurent encore et pourquoi les laissons-nous tomber?» a-t-elle insisté à cor et à cri.