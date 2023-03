Old Orchard nous ressemble

De la mer, de l’animation et du mini-golf, si vos attentes sont réalistes, Old Orchard saura vous combler. C’est un peu la même chose avec la comédie dramatique montée à La Licorne nommée en l’honneur de cette célèbre station balnéaire du Maine.

Très drôle par moment, cette création de Thomas Gionet-Lavigne illustre ce désir profond des trentenaires de trouver l’âme sœur, mais du vide et de la déception qui les attendent trop souvent au tournant. En ce sens, elle est bien ancrée dans notre époque et fait réfléchir, sans toutefois rien révolutionner.

La mise en scène du dramaturge est plutôt simpliste, mais elle a quelque chose d’authentique qui colle avec cette histoire. Comme ces restaurants « québécois » évoqués durant le spectacle qui se spécialisent dans le pizzaghetti.

C’est réconfortant à défaut d’être excellent.

Quatre célibataires

Cette histoire se déroule donc une fin de semaine à Old Orchard. Un travailleur social désabusé par l’amour (Jean-René Moisan) et un comptable au cœur brisé (François-Simon Poirier) vont s’y changer les idées avec comme objectifs de faire quelques jolies rencontres. Ils tombent sur une policière qui déplace de l’air (Milène Leclerc) et une restauratrice timide (Myriam Debonville), qui sont aussi là pour s’amuser.

Bien joués, ces personnages sont somme toute assez typés. Ceci est surtout vrai pour les deux gars qui prennent plus de place sur scène que leur vis-à-vis. Le comptable est plate, mais sensible, tandis que son ami est sociable, mais égoïste.

Il faut souligner le travail des deux comédiennes qui ont le mérite d’interpréter avec candeur des voix qu’on entend peu sur les planches montréalaises. Celles de femmes ordinaires venant de La Plaine et Lachenaie, là où la campagne s’est transformée en banlieue.

Après des débuts qui génèrent leur lot de rires, la trame glisse vers le drame au fur et à mesure que la nuit avance. Sans aucune mesquinerie, on a l’impression d’assister à une bonne pièce de théâtre d’été. L’histoire est facile à suivre, les sentiments sonnent vrais et on se reconnaît dans ces personnages à la recherche du bonheur, mais qui peinent malheureusement à le trouver.

Comme le disait le slogan pour la soupe Habitant qui est devenu si célèbre : « Y ‘un p’tit peu de nous autres là-dedans ».

Old Orchard est présentée jusqu’au 8 avril à La Licorne

Old Orchard ★★★1⁄2

Une mise en scène de Thomas Gionet-Lavigne

Avec Myriam Debonville, Milène Leclerc, Jean-René Moisan et François-Simon Poirier