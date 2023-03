Réforme de la santé: «Il n’y aura pas de guerre mondiale», assure Christian Dubé

La réforme de la santé ne mènera pas à un affrontement avec les syndicats du réseau, assure le ministre Christian Dubé, contrairement aux prétentions de son prédécesseur, Gaétan Barrette.

« Il n’y aura pas de guerre mondiale, a commenté le ministre de la Santé en réponse aux propos de M. Barrette dans une entrevue au quotidien La Presse. Je ne suis pas quelqu’un de confrontation. Je suis beaucoup plus quelqu’un de collaboration. Je l’ai prouvé par le passé. »

Christian Dubé doit dévoiler officiellement mercredi sa réforme visant à créer l’agence Santé Québec. Celle-ci sera dorénavant responsable de gérer les activités quotidiennes du réseau de la santé, tandis que le ministère continuera de donner les grandes orientations.

Mais du même souffle, Québec veut revoir l’organisation syndicale pour faire passer les conventions collectives de 136 à seulement 4. Les médecins spécialistes devront également assurer une plus grande prise en charge des patients, notamment en se partageant les quarts de travail en soirée.

Des changements importants, mais nécessaires, juge Christian Dubé. « Je pense que les Québécois le savent, qu’on a besoin d’un changement, les gens reconnaissent que le statu quo n’est pas acceptable », dit-il.

Dans son entrevue avec La Presse, Gaétan Barrette a appuyé les grandes lignes de la réforme Dubé (qu’il présente comme la suite logique de sa restructuration), même s’il prévoit de la résistance sur le terrain. « Écoutez, je vais prendre l’appui de tous les Québécois », a commenté M. Dubé, malgré l’héritage mal-aimé de son prédécesseur.

Inquiétudes

Mais pour les partis d’opposition, l’enthousiasme de Gaétan Barrette n’est pas de bon augure.

« Moi, de voir Gaétan Barrette applaudir une réforme en santé, ça m’inquiète pas mal », a lâché le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse au parlement mardi matin.

« Je ne sais pas si c’était prévu dans le plan de communication, il a utilisé “troisième guerre mondiale”. Mais il applaudit à deux mains tellement qu’il a les mains rouges. Ça, c’est Gaétan Barrette. J’ai hâte de voir les autres experts s’ajouter », a ironisé le député péquiste Pascal Bérubé.

Du côté des libéraux, ils ont paru quelque peu embarrassés par la sortie de leur ancien collègue. Le chef intérimaire, Marc Tanguay, n’a pas voulu dire s’il avait été témoin ou non du fait que Philippe Couillard aurait mis des bâtons dans les roues de son ministre de la Santé pour l’empêcher de compléter sa réforme, comme il l’affirme.

Le chef libéral s’est borné à remarquer que du temps des libéraux, « les indicateurs allaient dans la bonne direction ». « La CAQ, en cinq ans, ce qu’on voit, c’est la hausse de tous les indicateurs en sens inverse » , a-t-il glissé.

Néanmoins, c’est pour le gouvernement, et non pour le PLQ, que la sortie de Gaétan Barrette est peut-être la plus embarrassante, a suggéré M. Tanguay.

« Je ne sais pas si les commentaires de Gaétan font plus de tort à nous, ou à la réforme qui s’en vient de François Legault », a-t-il dit.

Avec l’Agence QMI