Réveillé par un policier, un chauffard fonce dans une voiture et prend la fuite

Un chauffard a foncé dans une voiture de patrouille et blessé un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la nuit de lundi à mardi, en Colombie-Britannique, après s’être fait réveiller alors qu’il s’était endormi au volant.

Selon la GRC, un patrouilleur a d’abord remarqué que deux individus semblaient dormir dans un véhicule en marche à Chilliwack, à une centaine de kilomètres à l’est de Vancouver.

Le policier est allé réveiller les deux hommes et leur a demandé d’éteindre le véhicule et de s’identifier. Or, plutôt que d’obtempérer, le conducteur a décidé de prendre la fuite, fonçant au passage dans la voiture de patrouille et blessant le policier, a détaillé la GRC par communiqué.

Criminel endurci

Le suspect a finalement été rattrapé dans la ville voisine d’Abbotsford par la police locale, où il a pu être arrêté.

Le chauffard, Dane Nikolas Lee Miller, a comparu en après-midi pour être accusé de délit de fuite de la police, de conduite dangereuse, d’avoir omis de s’arrêter après un accident et d’avoir conduit malgré une interdiction, a énuméré «The Chilliwack Progress».

Selon le quotidien, Miller possède une longue feuille de route en matière de criminalité, avec des condamnations pour vol, bris de condition, possession d’arme, entrée par effraction ou encore pour avoir résisté à son arrestation.

L’homme avait aussi été atteint à la tête par un projectile d’arme à feu alors qu’il était poursuivi par deux hommes le 1er juillet 2017, toujours à Chilliwack. Ceux-ci avaient écopé de peine de 11 ans et demi et six ans de détention.