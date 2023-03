Shohei Ohtani gagnera une somme ahurissante grâce à ses commandites

Le joueur-vedette Shohei Ohtani n’accumule pas les succès uniquement sur le terrain, car cette année, il devrait établir une nouvelle marque pour un athlète des ligues majeures de baseball en touchant environ 65 millions $.

Le magazine spécialisé Forbes a publié mardi un classement des joueurs du circuit Manfred qui gagneront le plus d’argent, salaire et contrats de commandite combinés. D’ailleurs, celui ayant mené le Japon aux grands honneurs lors de la récente Classique mondiale mettra la main sur 35 millions $ uniquement en publicité. Le lanceur et voltigeur des Angels de Los Angeles détient des ententes avec 13 entreprises, dont Boss, Seiko Watch et Kowa au Japon, ainsi que Topps et Fanatics aux États-Unis.

Joueur par excellence de la Ligue américaine en 2021, Ohtani a signé une prolongation contractuelle d’un an et de 30 millions $ en octobre afin d’éviter l’arbitrage salarial.

«Annuellement, l’impact commercial de Shohei au sein du marché japonais sera synonyme de dizaine de millions de dollars, puisqu’il constitue une icône culturelle chez lui, d’abord, et un joueur de baseball ensuite, a expliqué à la même source Chris Davis, le chef de la direction du marketing pour New Balance, une autre entreprise liée à l’athlète nippon. Il sera probablement le premier et seul baseballeur de sa génération ayant la capacité d’atteindre ce niveau en termes d’impact commercial pour une marque.»

Les autres

Le top 5 de la liste de Forbes est complété par Max Scherzer (Mets, 59,3 millions $), Aaron Judge (Yankees, 44,5 millions $), Justin Verlander (Mets, 44,3 millions $) et Mike Trout (Angels, 39,5 millions $); toutefois, la majeure partie de leurs revenus, contrairement au meneur, proviendront de la rémunération offerte par leur organisation respective. Également, l’ordre des cinq premiers est composé uniquement d’hommes menant leur carrière dans les marchés de New York ou de Los Angeles.

Les places 6 à 10 sont occupées par Anthony Rendon (Angels, 38,2 millions $), Gerrit Cole (Yankees, 36,5 millions $), Carlos Correa (Twins du Minnesota, 37 millions $), Corey Seager (Rangers du Texas, 36 millions $) et Nolan Arenado (Cardinals de St. Louis, 35,2 millions $). Les montants recueillis ne tiennent pas compte des frais encourus comme le paiement des agents, ni les bonis de performance pouvant être versés en cours d’année.