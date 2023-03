Tout ce qu’il faut savoir avant le début de «Survivor Québec»

Véritable feu roulant, l’adaptation québécoise de Survivor arrive enfin sur Noovo, et cette dernière n’a absolument rien à envier aux 49 autres adaptations faites dans le monde.

Dès dimanche, le public aura droit à la première élimination de la saison. La suivante aura pour sa part lieu en cours de semaine. Les évictions et les «challenges» peuvent d’ailleurs survenir à n’importe quel moment de la semaine, a rappelé l’animateur et grand fan de la série, Patrice Bélanger, lors de la présentation aux médias, mardi.

Séparés en deux équipes, les mauves (tribu Kalooban), et les jaunes (tribu Tiyaga), les 20 participants, qui proviennent d’horizons complètement différents – et à qui on s’attache rapidement –, devront s’affronter dans des épreuves physiques, mentales et sociales afin de remporter des avantages (immunité, vivres, matériel de survie) afin d’éviter l’élimination. Au cours des 44 jours de jeux, ils devront user de stratégies et s’armer d’endurance pour survivre et braver les éléments des Philippines, où se déroule le jeu.

«C’est une drogue, c’est addictif, c’est bon, c’est fort, c’est grand et c’est unique», a décrit l’animateur avec exaltation, après le visionnement des deux premiers épisodes. Patrice Bélanger entend par ailleurs animer l’émission pour encore plusieurs années. Si la production a préféré se garder une petite gêne, mardi, quant à l’avenir de cette nouvelle téléréalité dans le paysage québécois, elle n’a pas écarté la possibilité de renouveler l’émission en temps et lieu.

Recréer les classiques

Pour la première saison de Survivor Québec, l’équipe québécoise a choisi de mettre en scène certaine des épreuves les plus marquantes de Survivor et les classiques qui ont marqué l’imaginaire. Elle voulait aussi offrir au public et aux joueurs «quelque chose qui pouvait raisonner en eux», a expliqué la production.

Pour ce faire, l’équipe de création a travaillé en étroite collaboration avec Banijay, les détenteurs du format, à qui l’ont doit aussi Big Brother, notamment pour veiller à ce que le cadre de l’émission soit respecté.

Tout a été créé sur place par les troupes québécoises. Tous les accessoires, éléments de décors, du totem d’immunité aux torches en passant par les objets des «challenges», ont été conçus et assemblés sur les îles paradisiaques des Philippines.

En tout, ce sont 83 personnes qui ont travaillé sur l’émission.

Les joueurs

Âgés entre 21 ans et 52 ans, les 10 hommes et 10 femmes qui participent à la compétition ont reçu, avant le début des épreuves, une batterie de formations pour survivre dans la jungle, incluant des cours de tressage de feuilles et de reconnaissance de plantes comestibles, mais aussi en société, avec des formations sur le consentement, l’intimidation et le racisme.

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

Dévoués, dédiés et fonceurs, les participants «se sont tellement donnés qu’ils nous ont fait peur par moments», a soulevé Patrice Bélanger mardi, spécifiant que des interventions médicales ont été nécessaires à au moins trois reprises à la suite d’épreuves, dont une qui aurait causé des cas d’hypothermie.

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

Évidemment, toute une équipe de soignants a accompagné les joueurs pendant le séjour, de même qu’une psychologue, présente sur l’île, qui était disponible pour des consultations presque en tout temps.

De nombreux sportifs composent les équipes de part et d’autre. Chez les jaunes, on compte notamment une joueuse de soccer professionnelle, une cheerleader qui dirige son propre club et qui a aussi un passé de taekwondo et de plongeon, deux joueurs de hockey et un ex-professionnel de parkour.

Chez les mauves, il y a un entraîneur privé, une ex-joueuse de soccer, une instructrice et ex-championne de karaté, une enseignante d’éducation physique et un joueur de football.

Survivor est l’une des téléréalités les plus anciennes et un véritable phénomène télévisuel depuis 25 ans. Avec l’adaptation québécoise, produite par les Productions J en collaboration avec Bell Média, le Canada devient le 50e pays à avoir son format. Aux États-Unis, la 44e saison a débuté récemment.

Survivor Québec amorcera sa saison dans une émission spéciale de 90 minutes, ce dimanche, tout de suite après la grande finale de Big Brother Célébrités. La quotidienne sera ensuite présentée sur Noovo, du lundi au jeudi à 19 h, tandis que la soirée du dimanche prendra la case de 20 h.

Les cinq nouveautés du printemps de Noovo

Noovo aura une saison télévisuelle florissante ce printemps. La chaîne généraliste mettra en ondes trois nouvelles quotidiennes, soit Survivor Québec, dès ce dimanche, ainsi que Combien tu m’aimes et Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, à partir de lundi. Elle comptera aussi sur la nouvelle émission bihebdomadaire pilotée par Marc Labrèche, Je viens vers toi, présentée les mardis et mercredis, dès les 11 avril.

Pour les nouveaux adeptes de Survivor Québec, Noovo présentera également son émission d’analyse Survivor Québec en prolongation, qui sera animée par Jean-Thomas Jobin chaque dimanche.