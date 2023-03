Tramway de Québec: Bianca Dussault ouverte aux discussions

Après Jean-François Gosselin, l’indépendante Bianca Dussault n’exclut pas à son tour de rejoindre un jour le parti du maire Marchand. Convaincue que le tramway va se réaliser, la conseillère municipale de Val-Bélair pense qu’il ne sert plus à rien de s’opposer frontalement à ce mégaprojet.

« Les gens savent que le projet de tramway va se faire. Rendu là, qu’est-ce qu’on peut aller chercher pour nos citoyens à l’intérieur de ça ? La pensée de nos citoyens a évolué par rapport au projet », a soutenu Mme Dussault, aujourd'hui, en entrevue avec Le Journal.

D’après elle, « les citoyens de Québec ont élu un conseil municipal qui était pour le tramway [...] Le projet est tellement sur les rails qu’il faut trouver des solutions aux problèmes. Rendu aux centaines de millions qui sont dépensés, c’est obligatoire que ça fonctionne ».

« Ils ont mon cellulaire »

Mme Dussault a ajouté que « [son] rôle de conseillère municipale n’est pas de représenter [sa] position personnelle sur le projet. C’est de représenter l’évolution de mes citoyens par rapport à ce projet-là [...] Mon rôle n’est pas toujours de m’opposer pour m’opposer à tout et de déchirer ma chemise sur la place publique ».

Confirmant qu’aucune discussion en vue d’un ralliement n’a eu lieu avec l’équipe du maire, Bianca Dussault a spécifié qu’elle ne veut « fermer aucune porte » et que « s’ils m’approchent, ça va me faire plaisir de commenter. Présentement, il n’y a rien qui se fait [...] S’ils veulent faire des approches, qu’ils me téléphonent. Ils ont mon cellulaire ».

L’élue municipale n’a pas manqué de saluer « le front commun » qu’elle a construit avec les conseillers de Québec Forte et Fière (QFF), Marie-Josée Asselin et Steeve Verret, au sein de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles qu’elle préside.

Aujourd'hui, dans La Presse, le conseiller indépendant et ex-candidat à la mairie de Québec en 2017 et en 2021 Jean-François Gosselin a affirmé que « la porte n’est pas fermée en 2025 [à se présenter pour l’équipe du maire]. Évidemment, on aurait à discuter. Je ne présume pas non plus de leur volonté à m’avoir dans leur équipe ».

Élus sous la bannière de Québec 21, M. Gosselin et Mme Dussault siègent comme indépendants depuis septembre dernier.

Vers un conseil majoritaire ?

Depuis son élection de 2021, Bruno Marchand est minoritaire au sein du conseil municipal avec 10 voix sur 22 élus. Si les deux indépendants devaient joindre son équipe, le maire obtiendrait une courte majorité.

« Tout le monde à Québec sait que Jean-François Gosselin est rendu pour Québec Forte et Fière, sauf Jean-François Gosselin », s’est moqué le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, aujourd'hui.