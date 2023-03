Travail des ados: pas plus de 17h par semaine

L’âge minimal pour travailler devrait être fixé à 14 ans au Québec et les jeunes de moins de 16 ans ne pourront se rendre au boulot plus de 17 heures par semaine durant l’année scolaire. Il n’y aura pas d’exception pour les secteurs de la restauration et du commerce de détail, a appris Le Journal.

Très attendu, le projet de loi devant limiter le travail des enfants du ministre Jean Boulet doit être déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

Avec la pénurie criante de main-d’œuvre, il n’est pas rare de voir des jeunes de 11, 12 ou 13 ans bosser plusieurs heures par semaine à l’épicerie du coin.

Devant ce phénomène grandissant, qui peut inciter au décrochage scolaire, le gouvernement Legault a promis d’agir.

Dans un rapport déposé en décembre dernier, le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre représentant patrons et syndicats a recommandé d’établir à 14 ans l’âge général d’admission à l’emploi et de limiter à 17 heures la semaine de travail pour les adolescents de 14 à 16 ans pendant la période scolaire.

Plus encore, le maximum doit être de 10 heures du lundi au vendredi. Selon nos informations, Québec suivra le consensus établi.

Camps de jour

Des exceptions pourraient être prévues, par exemple pour permettre à des enfants en bas de l’âge légal de donner un coup de main dans l’entreprise familiale ou de faire du gardiennage.

Des jeunes de moins de 14 ans devraient aussi pouvoir travailler dans des camps de jour durant la période estivale ou la semaine de relâche, mais seulement avec une autorisation parentale.

Pas question toutefois d’ouvrir une brèche pour certains secteurs d’activité, comme la restauration ou le commerce de détail. Leurs représentants faisaient pression sur le gouvernement pour bénéficier d’une exception.

L’Association Restauration Québec craignait notamment pour la pérennité et même la survie de certaines entreprises, dans l’éventualité où elles seraient privées du travail des adolescents.

Le ministre Boulet n’a pas cédé à la pression, entend-on.

Ailleurs au pays et dans le monde

À l’heure actuelle, un petit Québécois peut travailler autant d’heures que souhaité, même en bas de 14 ans, sur accord écrit du parent, tant que les horaires ne sont pas de nuit et n’empiètent pas sur les heures d’école.

En Ontario, l’âge minimum légal pour travailler varie selon les domaines d’activités, mais en général, il est de 14 ou 15 ans.

En Colombie-Britannique, c’est 16 ans, sauf pour des « travaux légers » réglementés et avec permission du parent.

Aux États-Unis, l’âge minimum est de 14 ans, et les heures de travail sont limitées en bas de 16 ans. En France, l’âge minimum est de 16 ans

Encadrement du travail des enfants

Le travail des jeunes de moins de 14 ans sera interdit, sauf exception.

Le nombre d’heures de travail sera limité à 17 heures pour les jeunes de 14 à 16 ans en période scolaire.

Il n’y aura pas d’exception pour la restauration et le commerce de détail.