Tuée en service, Maureen Breau ne devait pas travailler

La policière Maureen Breau, poignardée à mort à Louiseville par un homme de 35 ans, ne devait pas travailler hier soir. Elle avait accepté un quart de travail en heures supplémentaires.

La sergente Breau était policière depuis 2002 à la Sûreté du Québec (SQ). Elle travaillait au poste de Maskinongé, en Mauricie.

Le sergent Patrice Cardinal, inspecteur-chef à la SQ, a précisé ce matin en entrevue qu’elle possédait plus de 20 ans d’expérience en patrouille policière. Mme Breau était superviseure de relève depuis 2019.

Photo fournie par la SQ

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, la policière avait récemment obtenu une promotion. Elle devait aller travailler aux crimes majeurs de la SQ.

Le conjoint de Mme Breau est aussi policier à la Sûreté du Québec. Il est enquêteur à Trois-Rivières.

«On accompagne aussi son conjoint, sa famille et les collègues de son conjoint. On offre un support moral et psychologique à ces gens-là», explique Patrice Cardinal.

Maureen Breau était mère de deux jeunes enfants.