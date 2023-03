Tueries aux États-Unis, une pandémie de folie

Le représentant républicain du district où a eu lieu la tuerie de lundi a publié en ligne en 2021 une troublante carte de Noël. On le voit devant un sapin avec sa femme et ses enfants souriants et tenant des armes à feu avec le message suivant : «JOYEUX NOËL ! L’atmosphère même des armes à feu, partout et en tout lieu, empêche les interférences perverses. Elles méritent une place d’honneur avec tout ce qui est bon.»

Depuis le début de l’année, 393 enfants et adolescents ont déjà été tués par armes à feu. Il y a eu jusqu’ici plus de 130 fusillades de masse aux États-Unis en 2023, dont au moins 13 dans des écoles. Une fusillade de masse se produit lorsque quatre personnes ou plus sont tuées ou blessées.

Croyant s’en protéger, les Américains aggravent le problème: 7,5 millions d’entre eux sont devenus de nouveaux propriétaires d’armes à feu entre janvier 2019 et avril 2021. Aux États-Unis, n’importe quel cinglé peut en acheter une dans une vente privée ou un gun show (un bazar de week-end non réglementé). Et les conséquences en sont catastrophiques.

Au cours de chacune des trois dernières années, il y a eu plus de 600 fusillades de masse, près de deux par jour en moyenne. En 2021, 48 830 personnes sont mortes de blessures liées aux armes à feu aux États-Unis. Jusqu’à présent en 2023, 9870 personnes en sont mortes, soit une moyenne de plus de 114 décès par jour.

La palme d’or aux Américains

Les Américains vouent à leurs armes à feu une passion fétichiste qui stupéfie. Avec seulement 4 % de la population mondiale, le pays possède 46 % des armes appartenant à des particuliers. On estime à plus de 390 millions le nombre d’armes à feu appartenant à des civils aux États-Unis, dont la population est de 332 millions d’habitants.

En comparaison avec le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, le taux de meurtres par armes à feu des États-Unis est 25 fois plus élevé. Il y a plus de tueries de masse aux États-Unis que dans n’importe quel autre pays du monde.

À moins que des enfants soient assassinés, comme ce fut le cas lundi, les tueries de masse sont devenues tellement courantes qu’elles ne font que rarement les grands titres des médias. Elles sont souvent reléguées aux faits divers et aux nouvelles brèves à la fin des journaux télévisés.

Armes à feu, une névrose collective

Malgré les terribles conséquences sociales et personnelles engendrées par la libre circulation des armes de poing et des armes de guerre (fusils d’assaut), un grand nombre d’Américains y sont toujours favorables. Et les tueries dans les écoles n’y changent rien.

Depuis la terrible tuerie d’enfants de Sandy Hook en 2012, les élus de plus de deux douzaines d’États ont adopté des lois pour les rendre encore plus facilement accessibles aux tueurs, lucides ou déments.

Le culte des armes à feu aux États-Unis dépasse largement la simple stupidité pour carrément atteindre le niveau de névrose sociale obsessionnelle.