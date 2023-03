Un 2e tour historique: qui présidera l’UDA entre Pierre-Luc Brillant et Tania Kontoyanni?

Le suspense entourant la succession de Sophie Prégent n’est pas terminé. À l’issue d’un premier tour, un processus de ballottage a été enclenché pour la toute première fois de l’histoire du syndicat professionnel afin de déterminer qui, des comédiens Pierre-Luc Brillant et Tania Kontoyanni, succédera à la présidente des 10 dernières années.

Photo d'archives, Agence QMI

Pierre-Luc Brillant (32,4 %) et Tania Kontoyanni (32,9 %) ont obtenu le plus d’appuis – Michel Langevin et Sylvain Massé étaient aussi dans la course – à l’issue du premier vote, tenu récemment, ce qui fait qu’ils ont été désignés candidats à la présidence pour ce deuxième tour historique. Il faut obtenir 50 % des voix + 1 pour être désigné grand manitou de l’UDA.

Photo d'archives, Agence QMI

Le second vote est prévu du 4 au 6 avril et l’identité de la nouvelle ou du nouveau président sera connue le 7 avril.

Soulignons que 29,7 % des 8578 membres actifs ayant le droit de vote ont pris part au scrutin. Pour la première fois, un siège était réservé à un membre des Premières Nations. C’est Charles Buckell-Robertson qui a été élu.

Conseil d’administration de l’UDA pour 2023-2027:

Catégorie acteurs-actrices

Eloi ArchamBaudoin

Olivier Aubin

Pierre-Luc Brillant

Annette Garant

Tania Kontoyanni

Michel Laperrière

Sylvain Massé

Sophie Prégent

Lily Thibeault

Catégorie chanteurs-chanteuses

David Bussières

Charlotte Cumberbirch

France D’Amour

Catégorie animateurs-animatrices

Frédéric Bastien Forrest

Catégorie danseurs-danseuses

Kathline Greco

Yannick Moisan

Section régionale de Québec

Marie-Eve Campeau

Jean-Michel Girouard

Annabelle Pelletier Legros

Section régionale de Toronto

Jocelyne Zucco

Membre des Premières Nations, des Métis ou des Inuits