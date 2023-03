Un donneur de sperme qui a engendré au moins 550 enfants poursuivi en justice

Un donneur de sperme en série qui a engendré au moins 550 enfants aux Pays-Bas est poursuivi en justice pour avoir augmenté les risques d’inceste accidentel en cachant l’étendue de ses dons.

«Si j’avais su qu’il avait déjà engendré plus de 100 enfants, je ne l’aurais jamais choisi, s’est insurgée une des mères néerlandaises, dans le dossier civil rapporté par The Telegraph. Si je pense aux conséquences que ça aura sur mon enfant, ça me rend malade.»

Le néerlandais Jonathan Jacob Meijer, 41 ans, est poursuivi en justice par la Fondation néerlandaise de donateurs pour avoir menti sur son nombre de dons.

Pour éviter les risques d’inceste accidentel, de consanguinité ou de troubles psychologiques, les politiques des cliniques de spermes sont strictes et ne permettent qu’un maximum de 25 enfants ou de dons destinés à 12 femmes.

La Fondation veut réclamer le retrait des échantillons de l’homme dans les banques de sperme, ainsi que l’ordre de cesser immédiatement ses dons.

Selon le média britannique, le quadragénaire serait sur une liste noire de donateurs, mais aurait poursuivi ses dons à l’étranger, notamment au Danemark et en Ukraine. Le drapeau rouge aurait été levé en 2017, alors qu’il avait déjà permis de mettre au monde 102 enfants au travers de 10 cliniques aux Pays-Bas.

Il approcherait également les parents qui recherchent une insémination à domicile sur le web et habiterait actuellement au Kenya, où il emploierait l’alias Ruud sur le web.

«Nous agissons contre cet homme parce que le gouvernement ne fait rien», a indiqué le président de la Fondation, Ties van der Meer.