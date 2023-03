Une œuvre de Michel Tremblay en première mondiale au Festival d’opéra de Québec

Magali Simard-Galdès, Jean-Michel Richer, Ariane Girard, Jessica Latouche, Alain Coulombe et Lyne Fortin feront partie de la distribution. Il y a aussi le chef-invité Thomas Le Duc-Moreau.

Le Festival d’opéra de Québec présentera, en première mondiale, l’œuvre Messe solennelle pour une pleine lune d’été, adaptation d’une œuvre de Michel Tremblay.

Cet opéra de Christian Thomas, une production du Festival d’opéra de Québec, mettra en vedette Les Violons du Roy, sous la direction du chef invité Thomas Le Duc-Moreau

Les solistes Magali Simard-Galdès, Jean-Michel Richer, Ariane Girard, Jessica Latouche, Priscilla-Ann Tremblay, Patrice Côté, Alain Coulombe, Chantal Parent, Dominic Lorange, Dominique Côté et Lyne Fortin feront partie de la distribution.

L’opéra de 90 minutes, mis en scène par Alain Zouvi, sera présenté les 29 et 31 juillet et 2 août au Palais Montcalm.

Publié en 1996, Messe solennelle pour une pleine lune d’été raconte l’histoire de 11 personnages sortis sur leur balcon lors d’une chaude soirée lourde et humide du mois d’août. Ils vont parler, dire et hurler leurs pensées profondes jusqu’à ce qu’ils trouvent la paix et un peu de soulagement. Cette œuvre, méconnue de Tremblay, aborde l’amour et le désamour.

Le Roméo et Juliette de Gounod sera l’autre gros morceau de cette 12e édition qui se déroulera du 23 juillet au 2 août. Le ténor français Thomas Bettinger et la soprano française Hélène Carpentier interpréteront le célèbre duo.

Patrick Bolleire, Christophe Gay, Marie-Andrée Mathieu Tybalt, Félix Gertrude, Naggar-Tremblay, Dominique Gagné, Tomislav Lavoie, Robert Huard, Marc-André Caron et Louis-Charles Gagnon complètent la distribution.

Une brigade renouvelée

On retrouvera dix solistes, le Chœur de l’Orchestre symphonique et l’OSQ sous la direction du chef invité Laurent Campellone. Roméo et Juliette sera à l’affiche au Grand Théâtre de Québec le 28 juillet (19 h 30), le 30 juillet (14 h) et le 1er août à 19 h 30.

Les Jeunesses musicales Canada présenteront, le 26, 27 et 29 août, à La Bordée, La Fille du Régiment de Donizetti.

La 12e édition du Festival d’opéra offrira un Circuit opéra, qui raconte l’histoire de l’opéra à Québec, avec deux nouvelles stations.

La Brigade Lyrique, sous une forme renouvelée, présentera un volet opéra, à midi, et un volet opérette à 17 h, en différents lieux de la ville de Québec. Elles offriront, pour la première fois, des œuvres complètes en un acte, avec costumes et mises en scène, avec Le Téléphone de Gian Carlo Menotti et Pomme d’Api de Jacques Offenbach. C’est gratuit.

Avec cette 12e édition, le Festival d’opéra mettra en vedette des productions en français.

« Avec le Festival, nous souhaitons créer l’effervescence qui permettra aux gens d’oser l’opéra. Après chaque production, nous recevons toujours des commentaires de personnes qui venaient pour la première fois. Le constat est toujours le même, elles sont ravies, éblouies et impressionnées par les voix des solistes, la puissance des chœurs, la beauté de la mise en scène et par la virtuosité de l’orchestre », a indiqué le directeur général et artistique Jean-François Lapointe.