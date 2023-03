Brad Pitt vend sa maison de Hollywood pour 39 M$ US

Brad Pitt vient de toucher une jolie somme en vendant sa maison de Los Angeles. Selon TMZ, l’acteur de 59 ans a vendu la somptueuse demeure du quartier de Los Feliz pour 39 M$ US (environ 53 M$ CA), après l’avoir acquise pour 1,7 M$ US en 1994.

Juchée dans les collines de Hollywood, cette résidence construite en 1910 par un baron du pétrole a été habitée précédemment par l’actrice Cassandra Peterson, connue pour son rôle dans Elvira, maîtresse des ténèbres. Le légendaire chanteur et guitariste Jimi Hendrix y aurait aussi écrit sa chanson May This Be Love, pendant les années 1960.

Photo tirée du site web du New York Post, via SplashNews.com

Brad Pitt aura donc passé près de 30 ans de sa vie dans cette maison qui lui a notamment servi de résidence principale pendant la période où il a fondé une famille avec l’actrice Angelina Jolie, de 2005 à 2016. La demeure a souvent été agrandie et rénovée au fil des années.

• À lire aussi: 15 stars d’Hollywood de plus de 75 ans qui tournent encore: de Clint Eastwood à Harrison Ford, de Jane Fonda à Sally Field

• À lire aussi: Tout ce que vous voulez savoir sur Robert Redford: une biographie complète sur la grande star de Hollywood

L’aile principale de la maison s’étend sur 6700 pieds carrés. On y trouve notamment une salle de cinéma, une piste de skate-board, une salle de réception et un garage pour motos. La maison est entourée par un grand jardin luxuriant de style californien et un étang de carpes koïs.

Photo tirée du site web de TMZ, via Backgrid

Brad Pitt avait mis sa maison en vente en janvier dernier pour 45 M$ US. Selon TMZ, il aurait décidé de quitter la région de Los Angeles pour s’installer à Carmel, dans le nord de la Californie.