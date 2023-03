Célébration en fusillade: de Tiger Williams à Michael Pezzetta

Michael Pezzetta a fait ressortir le nom de Dave « Tiger » Williams après son but gagnant en tirs de barrage contre les Sabres, lundi, au KeyBank Center de Buffalo.

Pezzetta, qui n’a rien d’un marqueur naturel, a déjoué le gardien Eric Comrie avec un bon tir du côté du bloqueur dans le haut du filet, offrant une victoire de 4 à 3 au Canadien.

Mais ce n’est pas la précision du tir qui a retenu l’attention, mais plus sa célébration. L’ailier aux cheveux bouclés a imité Dave « Tiger » Williams en s’assoyant sur son bâton placé entre ses jambes, comme s’il montait à cheval, tout en saluant la foule avec sa main droite.

Photo Reuters

De retour chez lui à Toronto, mercredi matin, Williams a retourné l’appel du Journal de Montréal pour parler de cet hommage de la part de Pezzetta.

« Les faits sont que je ne l’ai pas encore vu, a lancé Williams en éclatant de rire. Je voyageais toute la journée, mardi. Mais mardi matin, mon téléphone sonnait toutes les deux minutes. J’ai reçu plus de 500 messages textes d’un peu partout au Canada et aux États-Unis. »

« J’ai vu une photo de Pezzetta. Il était assis sur son bâton. J’ai hâte de le voir du début à la fin, mais il a besoin d’un peu plus d’entraînement. Je peux toutefois vous dire que je trouve ça bien agréable. »

« Il n’est pas le premier à le faire depuis moi, a ajouté Williams. Il y a quelques joueurs qui l’ont fait. Je trouve ça bon, il s’agit d’un héritage intéressant. Mais tu dois gagner le match pour sortir une telle célébration. Pour moi, ça fait partie du spectacle. Il n’y a rien de mal à avoir du plaisir sur une patinoire. Je suis heureux pour Pezzetta. »

Photo courtoisie, Graig Abel/Hockey Hall of Fame

Avant Pezzetta, Tie Domi avait également fait un clin d’œil à Tiger Williams lors d’un gain de 6 à 2 des Rangers de New York contre les Sabres de Buffalo. C’était le 14 janvier 1992 au Madison Square Garden. Il avait bondi sur un retour de tir de Tim Kerr pour battre Clint Malarchuk.

Une seule fois

Pezzetta n’était pas encore né quand Domi avait fait revivre la scène de Williams, le roi des minutes de punition dans la LNH. Et le numéro 55 du Tricolore n’a pas plus été témoin de la célébration d’origine.

« Je n’ai jamais refait cette célébration, a expliqué Williams. Il y a une croyance selon laquelle j’ai patiné avec mon bâton sous mes fesses, comme si j’étais à cheval, à de multiples reprises pour célébrer un but. Mais ce n’est pas la réalité. Je l’ai fait une seule fois. Mais on a présenté cette séquence des tonnes de fois. »

Aujourd’hui âgé de 69 ans, Williams a expliqué le contexte de sa célébration du 10 décembre 1980 au Maple Leaf Gardens.

« Je n’avais jamais imaginé cette scène. J’ai simplement suivi mes instincts. Je jouais mon premier match à Toronto depuis que les Maple Leafs m’avaient échangé aux Canucks de Vancouver l’année précédente. J’avais marqué à un moment crucial du match. C’était un geste spontané. Je n’avais jamais fait cette célébration dans un entraînement ou un autre match. C’était juste la joie du moment. »

Pour son retour à Toronto, Williams avait marqué un but et récolté deux passes dans un gain de 8 à 5 des Canucks contre les Leafs. Phénomène rare, il n’avait passé que deux minutes au banc des punitions pour une interférence.

Des milliers d’autographes

Depuis 1980, Williams n’a jamais pu se dissocier de cette célébration. Elle reste collée à sa peau. Plusieurs personnes ont tenté de l’analyser en remontant à son enfance en Saskatchewan. Mais pour lui, il ne faut pas y voir trop loin.

« Je suis monté sur des chevaux très souvent, j’ai parcouru des milliers de kilomètres sur le dos d’un cheval dans ma jeunesse. Mais encore une fois, je ne peux pas l’expliquer. Ça n’avait rien à voir avec le fait de monter à cheval. J’aimerais obtenir la bonne réponse, mais je me répète en disant que je suivais juste mes instincts. C’était ma réaction à ce moment précis. Je n’avais rien planifié dans ma tête. Je n’y avais jamais pensé, même pas une seule fois dans ma vie. »

« Graig Abel a pris une photo de la célébration. J’ai conservé cette photo, c’est une image magnifique. Je l’ai autographiée et expédiée un peu partout au Canada et dans le monde probablement 10 000 fois. Ça fait partie de mon héritage. Ça me suit depuis toujours. J’aime comparer ma célébration avec celle de José Bautista quand il avait lancé son bâton après un circuit [bat flip] avec les Blue Jays. Les partisans aiment ça, les coéquipiers aussi, mais pas les rivaux ! »