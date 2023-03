5 joueurs des Blue Jays sous la loupe, dont Vladimir Guerrero fils

La nouvelle saison du baseball majeur prend son envol! Alors que les Blue Jays amorcent leur campagne en visitant les Cardinals de St. Louis, jeudi au Busch Stadium, plusieurs joueurs de la formation torontoise intriguent en vue des premières journées.

Alex Manoah

Le lanceur Alek Manoah occupera le rôle de partant pour le premier match de la saison tandis que son vis-à-vis sera Miles Mikolas pour les Cards.

«Il y a quelques années, je venais au camp en faisant tout ce que je pouvais afin que ce soit difficile pour l’organisation de me retrancher. Quelques années plus tard, d’être nommé le partant pour la journée d’ouverture, c’est fantastique», confiait récemment l’artilleur de 25 ans, cité sur le site web des Blue Jays.

En 2022, c’est Jose Berrios, qui est toujours avec les Jays, qui avait eu l’honneur d’entamer la première partie au monticule. Dans le cas de Manoah, il venait au quatrième rang dans la rotation et avait entamé sa saison, le 11 avril à New York, en blanchissant les Yankees pendant six manches, allouant un seul coup sûr, dans une victoire de 3 à 0. Les succès du lanceur floridien se sont poursuivis pendant le reste de la saison. En 31 départs, il a maintenu un dossier de 16-7 et une moyenne de points mérités de 2,24. Manoah n’a pas volé sa place sur la butte pour ce premier match, ce qui est une première en carrière pour lui.

Vladimir Guerrero fils

Après sa saison de 48 circuits en 2021, Vladimir Guerrero fils a frappé la longue balle à 32 reprises durant la dernière campagne. Il sera intéressant de voir combien de «bombes» réussira Junior, cette saison. Pourra-t-il rivaliser avec Aaron Judge, des Yankees de New York? Fait intéressant : Guerrero fils a obtenu un circuit en deux matchs en carrière au Busch Stadium. Ça se passait le 24 mai dernier, dans un gain de 8 à 1 des Blue Jays, aux dépens du releveur Drew VerHagen.

Bo Bichette

Comptant également parmi les principales vedettes des Blue Jays, Bo Bichette a bien fait durant le camp d’entraînement en conservant une moyenne au bâton de ,315, grâce à 17 coups sûrs en 54 présences officielles au marbre. Le joueur d’arrêt-court a aussi mené l’équipe torontoise au chapitre des circuits, avec quatre. Il a également réussi trois buts volés. Bichette fait partie des joueurs les plus électrisants chez les Jays. Ayant pris part à un total de 393 matchs, il conserve une moyenne de ,297 depuis le début de sa carrière dans le baseball majeur, en 2019.

Nathan Lukes

Utilisé comme voltigeur en défensive, le choix de Nathan Lukes sort justement du champ gauche. Il ne faut pas s’attendre à ce que Lukes ait un impact important chez les Blue Jays, mais son rendement sera à surveiller car c’est lui qui a obtenu le 26e et dernier poste dans la formation des Jays, au terme du camp d’entraînement, plutôt que le Québécois Otto Lopez. On peut ainsi penser que le destin de Lopez, à court terme, est étroitement lié aux performances de Lukes. À 28 ans, Lukes n’a encore aucune expérience dans les grandes ligues, ayant joué au niveau AAA, avec les Bisons de Buffalo, l’an dernier.

Erik Swanson

Le releveur Erik Swanson pourrait mettre régulièrement la table avant la venue au monticule de Jordan Romano, spécialiste des fins de match. Swanson a été acquis des Mariners dans une transaction ayant envoyé l’excellent voltigeur Teoscar Hernandez à Seattle. Les attentes sont ainsi élevées pour ce lanceur qui, sans être blessé, n’a été utilisé qu’une fois dans la Ligue des pamplemousses dans les 10 derniers jours du calendrier préparatoire, soit le 22 mars. En 2022, Swanson a connu sa meilleure saison en carrière, affichant une moyenne de points mérités de 1,68 en 53 manches et deux tiers passées au monticule pour les Mariners.

