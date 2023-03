Consommation de café: de nombreux avantages, selon une étude

Une nouvelle étude se penchant sur les effets de la caféine sur le corps réfuterait certaines croyances populaires, indiquant même des bienfaits à la consommation de café régulière.

«Pendant des années, les médecins ont dit à leur patients avec des palpitations cardiaques d’éviter les boissons caféinées, parce que ça pourrait empirer leur condition [...] Le café pourrait-il actuellement être bon pour nous?» a indiqué le Dr Neil Srinivasan, cardiologiste consultant pour le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, spécialisé dans le rythme cardiaque, selon The Telegraph.

L’expert réagissait à une nouvelle étude, publiée en mars dans The New England Journal of Medicine, une revue médicale américaine de haut calibre. Cette dernière démontrerait que le café, contrairement à la croyance populaire, ne causerait pas de palpitations.

Selon l’étude, si le café augmentait légèrement le nombre de contractions ventriculaires prématurées – des battements de cœur supplémentaires s'apparentant à un saut – ces dernières seraient en général sans danger, selon le cardiologue.

«Elles sont communes et généralement inoffensive, même si elles peuvent permettre de prédire le développement de fibrillation auriculaire, un rythme irrégulier qui peut mener à des AVC et insuffisance cardiaque, chez certains patients», a-t-il réagi.

Mais pas à la fréquence extrêmement basse où elles surviennent en raison de la consommation de café, selon l’étude.

Au contraire, la caféine permettrait même d’améliorer sa santé cardiaque puisque ceux qui consomment du café durant la journée marcherait 1000 pas de plus, près d’un kilomètre, que ceux qui n’en consomment pas, a révélé la recherche.

Néanmoins, la caféine impacterait la quantité de sommeil: ceux qui consomment du café dormiraient 36 minutes de moins en moyenne par nuit que les autres.

«On sait que le sommeil est bénéfique pour la santé physique et mental générale [...] Intéressant par contre, les personnes avec des variantes génétiques qui leur permettent d’assimiler la caféine plus rapidement expérimenterait un moins grand déficit de sommeil», a ajouté Dr Srinivasan.

Pour l’étude, une centaine de volontaires ne présentant aucun problème de santé ont été suivi de près à l’aide d’un moniteur cardiaque, d’une Fitbit pour suivre leur nombre de pas et leurs habitudes de sommeil ainsi que d’un moniteur de sucre dans le sang.

Durant la journée, ces derniers recevaient des messages textes leur indiquant de consommer, ou non, des quantités de caféine.