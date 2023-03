Coupe Davis de tennis: voyez qui seront les rivaux du Canada cette année

La formation canadienne de tennis masculin sait ce qui l’attend à la phase des groupes des Finales de la Coupe Davis qui se déroulera en septembre, puisqu’elle aura à se frotter à l’Italie, à la Suède et au Chili.

Couronnée pour la première fois de son histoire en 2022, l’équipe de l’unifolié évoluera au sein du groupe A à Bologne, sur les terres du pays qu’elle a vaincu en demi-finale de la dernière présentation des Finales. En dépit de son statut de favori et de la présence possible des Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov dans ses rangs, le Canada ne crie pas victoire trop prématurément.

«Notre incroyable parcours de 2022 à Malaga a été un rêve devenu réalité et je suis très fier de ce que l’équipe et notre pays ont accompli. En partant à la défense de notre titre, nous savons que nous aurons beaucoup de pression, mais nous attendons avec impatience de prouver que nous méritons pleinement notre place au sommet. Le titre de double champion nous plait bien, et nous déploierons tous les efforts possibles pour que le trophée de la Coupe Davis reste au Canada», a commenté dans un communiqué de la fédération nationale Frank Dancevic, capitaine de l’équipe canadienne

Chaque groupe se soumettra à un tournoi à la ronde dans une ville différente — Bologne, Manchester, Valence et une ville à déterminer en Croatie — du 12 au 17 septembre. Les deux meilleures équipes de chaque section (selon le nombre de victoires, puis le pourcentage de manches et de jeux gagnés/perdus) se qualifieront pour l’étape finale de la compétition (quarts de finale, demi-finales et finale) qui aura lieu du 21 au 26 novembre, à Malaga, en Espagne.

Formation des groupes de la Coupe Davis

Groupe A à Bologne

Canada, Italie, Suède, Chili

Groupe B à Manchester

Australie, Grande-Bretagne, France, Suisse

Groupe C à Valence

Espagne, Serbie, République tchèque, Corée du Sud

Groupe D dans une ville croate à confirmer