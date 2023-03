Crime organisé: la police frappe un grand coup chez un ex-lieutenant du clan Rizzuto et trois influents Hells Angels

Un ex-dirigeant du clan Rizzuto et trois influents Hells Angels sont les cibles de perquisitions policières, mercredi, le premier en lien avec la récente tentative de meurtre commise aux dépens du co-chef de la mafia, Leonardo Rizzuto, tandis que les motards se retrouvent visés dans une vaste enquête antidrogue.

Les policiers de l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) mènent depuis mercredi matin une série de perquisitions dans des propriétés liées aux suspects, situées dans la grande région de Montréal et jusque dans les Laurentides, afin d'amasser des éléments de preuve pour étayer ces deux enquêtes.

Selon les informations obtenues par notre Bureau d'enquête, les trois motards dans le collimateur de l'ENRCO pour des infractions liées au trafic de stupéfiants ne sont pas les derniers venus. Au contraire.

Il s'agit de Martin Robert, qui est officieusement identifié comme le numéro un de la bande de motards, Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne, tous membres en règle du chapitre de Montréal des Hells Angels.

Photo d'archives, Agence QMI (Joël Lemay)

Puissants Hells

La police considère Martin Robert comme le plus influent de tous les Hells québécois depuis son mariage fastueux et hautement médiatisé dans une salle de bal au centre-ville de Montréal en décembre 2018.

Surnommé «Fesse», Stéphane Plouffe, avec qui Robert a fait ses classes avec le défunt club-école lavallois des Hells, les Death Riders, est souvent mentionné au sein des trois plus puissants porte-couleurs du gang dans la province.

Photo d'archives, Agence QMI (Joël Lemay)

Lamontagne, qui a été promu membre en règle des Hells en 2020, pendant la pandémie, est considéré comme le «bras droit» de Robert.

PHOTO D'ARCHIVES, Agence QMI (Joël Lemay)

Robert, Plouffe — qui était le célébrant du mariage de Robert avec Annie Arbic, la fille de la narcotrafiquante Sharon Simon — et Lamontagne travailleraient étroitement ensemble à la tête d'un lucratif réseau de trafiquants principalement actif sur la couronne nord de Montréal et dans la région des Laurentides, selon nos renseignements.

Représailles mafieuses

Toutefois, le dossier le plus explosif du jour concerne un mafioso de longue date, bien connu pour ses frasques et son caractère bouillant. D'après nos sources, il s'agit de Francesco Del Balso, dont le domicile à Laval doit aussi recevoir la visite des policiers de l'ENRCO.

C'est lui que la police soupçonne d'avoir eu le culot de commander la tentative de meurtre perpétrée à l'encontre de Leonardo Rizzuto, le fils du défunt parrain Vito Rizzuto, le 15 mars dernier à Laval.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

L'avocat de 53 ans avait évité la mort de peu après avoir été pris pour cible alors qu'il circulait à bord de son VUS de marque Mercedes, qui a été troué de huit projectiles d'armes à feu.

Leonardo Rizzuto, que la police considère toujours comme l'un des co-chefs de la mafia montréalaise depuis le décès de son célèbre père en décembre 2013, a été atteint par plusieurs projectiles et aurait subi une fracture à une jambe.

Selon nos sources, le présumé mobile derrière ce règlement de compte serait une riposte à la tentative de meurtre dont Del Balso a lui-même été victime, le 7 novembre dernier, également à Laval. Au moins six coups de feu avaient été tirés en direction du VUS de marque Lexus où il prenait place mais il s'en était sorti indemne.

Toutefois, selon nos sources, les forces de l’ordre n’auraient pas de preuve ou d’indice leur laissant croire que Leonardo Rizzuto aurait pu autoriser ou ordonner l’attaque armée contre Del Balso.

Un rapport colligé en 2021 par le Service de renseignements criminels du Québec et obtenu par notre Bureau d'enquête l'identifiait comme l'un des cinq «administrateurs» à la tête du clan Rizzuto, aux côtés de Leonardo Rizzuto.

De plus, Del Balso comptait parmi les cinq dirigeants du clan Rizzuto qui avaient été épinglés par la Gendarmerie royale du Canada dans l'opération Colisée, en 2006, aux côtés du grand-père de Leonardo Rizzuto, Nicolo. Surnommé «Chit», celui qu'on décrivait alors comme l'«homme fort» de la faction sicilienne de la mafia avait été condamné à une peine de 15 ans pour gangstérisme.

Des liens communs

Del Balso, qui aura 53 ans le mois prochain, serait maintenant plus proche des motards que de la mafia, selon nos informations.

On le situe d'ailleurs dans l'entourage des Hells Angels Martin Robert, Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne. Toutefois, ceux-ci ne sont pas visés dans le volet des perquisitions menées ce mercredi dans l'enquête sur la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto, d'après nos informations.

Les noms de Martin Robert et de Stéphane Plouffe comptaient parmi les motards qui étaient «associés» en affaires avec le clan Rizzuto, en 2021, dans le rapport du Service du renseignements criminels du Québec auquel notre Bureau d'enquête a eu accès.

Del Balso était notamment attablé avec les Hells Robert, Plouffe et Lamontagne, pour souligner le 46e anniversaire de naissance de ce dernier, le 29 mai 2021, dans un restaurant du quartier Rivière-des-Prairies. Lamontagne s’est fait arrêter en possession d'une arme de poing ce soir-là, par les policiers du groupe Eclipse du SPVM.

Dans le milieu policier, on nous dit que Del Balso est toujours impliqué dans deux domaines illicites pour lesquels il est réputé, soit les paris sportifs illégaux, qui rapportent plus de 20 millions de dollars en profits par année à la mafia, et l'extorsion de commerçants.

D'ailleurs, en septembre 2022, le mafioso avait défrayé la manchette quand l'agence QMI avait révélé que les policiers de Laval l'avaient appréhendé pour avoir tenté d'extorquer des religieuses dans un couvent du quartier Chomedey. Il leur aurait réclamé 5000 $ par semaine en guise de remboursement pour des bijoux que son ex-conjointe avaient préalablement donnés aux bonnes soeurs.

Del Balso avait aussi écopé d’un mois de prison pour avoir proféré des menaces à un journaliste de notre Bureau d’enquête en 2018.

L’ENRCO, qui est notamment formée de policiers de la Sûreté du Québec et des services de police de Montréal, de Laval et de Longueuil, a pour mandat de s’attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres des Hells Angels.

- Avec la collaboration de Maxime Deland, Agence QMI