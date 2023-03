Dix bons jeux vidéo de sport

Avec les performances des nouvelles consoles et des nouveaux téléviseurs, les jeux vidéo de sports sont carrément bluffants. Il arrive qu’on ait l’impression de regarder un vrai match tant le rendu est réaliste.

On vous propose donc dix bons jeux vidéo axés sur le sport et on vous assure que la liste pourrait être plus longue.

NHL 23

Il faut y aller avec un classique. Soyons honnêtes, il s’agit généralement d’évolution plutôt que révolution quand un nouveau chapitre est lancé chaque automne. Le jeu n’en demeure pas moins magnifique sur le plan graphique et l’immersion est réussie quand vient le temps de jouer. L’ajout de divers modes de carrière ou de gestion rend l’expérience encore plus riche.

Photo Electronic Arts

Madden NFL 23

Reconnu comme l’un des meilleurs jeux de simulation sportive, cette version propose un ajout important. Le FieldSENSE accorde encore plus de contrôle au joueur, à toutes les positions. Il faut être amateur de football américain pour réellement apprécier ce jeu qui est costaud à prendre en main avec toutes les subtilités des divers systèmes offensifs et défensifs. Mais c’est bien aussi que ce soit difficile et que ça devienne un défi. Bon, en s’ennuie tout de même de Tecmo Bowl même s’il était moins raffiné.

Photo Electronic Arts

FIFA 23

Un autre classique, mais encore plus sur le plan mondial et dans une année qui a été ponctuée par une Coupe du monde. Le jeu est bien rodé, il est plutôt facile d’approche, ce qui contribue certainement à sa popularité au-delà du sujet. Dans son cas aussi, plusieurs modes de jeu permettent de lui donner une longue vie même s’il y a peu d’évolution d’une à une autre.

Courtoisie

MLB The Show 23

C’est la référence en ce qui concerne les jeux de baseball. Comme pour les autres simulations du genre, on peut y faire carrière à la position de son choix ou on peut gérer une équipe. Mais surtout, il propose une vraie simulation dans la façon de jouer chaque position et on vous assure que vous ne défoncerez pas les clôtures aussi facilement qu’avec certains jeux de baseball qui ont un certain âge. Oui Baseball Stars, on pense à toi.

Courtoisie

Gran Turismo 7

La franchise a pris bien des détours depuis la fameuse première édition qui a fait le bonheur des propriétaires de PlayStation de première génération, à la fin des années 1990. Celle-ci réunit tout ce qui a été fait de mieux au cours des 25 dernières de développement du jeu. Les graphiques sont hallucinants de réalisme. La collection de voitures fait rêver et la possibilité de se battre avec des «pilotes» de partout dans le monde en mode multijoueurs amène le jeu à un tout autre niveau.

Photo Activision

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Voici le jeu qui a tracé le chemin pour tous les jeux de sports dits alternatifs. Déjà sur la PS originale, le premier jeu ravissait avec sa trame sonore parfaite et ses possibilités de combos incroyables, voilà qu’on offre les deux premières versions du jeu dans un même emballage. C’est tout ce dont les «skateux» de salon pouvaient rêver. Et en prime, on a actualisé la facture graphique afin qu’elle soit en phase avec les nouvelles consoles. Que demander de plus?

Courtoisie

NBA 2K23

Un autre jeu de simulation qui tourne au réel pour tout amateur de basket-ball. Tout y est très raffiné et précis dans l’exécution. Le jeu en tant que tel est impeccable quand vient le temps de contrôler un joueur et d’exécuter toutes les facettes de ce sport très rapide. On vous offre aussi un mode carrière comme il se doit.

Photo Visual Concepts/2K Sports

WWE 2K23

Oui c’est arrangé, mais ça peut aussi est drôlement amusant dans le confort de son salon. Vous alors pouvoir créer votre propre lutteur, lui donner un nom et un look qui lui est propre et développer ses aptitudes afin qu’il devienne un jour un Kevin Owens ou un Sami Zayn virtuel. Il y a une multitude de combos afin de réaliser des prises intéressantes et efficaces. Les possibilités sont assez impressionnantes.

Photo Steel City Interactive

Undisputed

Il n’est pas facile de trouver un bon jeu de boxe, mis à part le bon vieux Mike Tyson’s Punch-Out. Les 25 sous s’y accumulaient à l’arcade locale. Doux souvenirs. On y retrouve tout ce qu’un jeu de simulation peut offrir et le jeu représente une bouffée d’air frais dans le monde des jeux de boxe.

Courtoisie

Rocket League

Est-ce vraiment un sport si on joue au soccer au moyen d’une voiture? On pense que oui. Le jeu est facile à comprendre et à jouer. Mais on n’est pas en train de vous dire que c’est facile d’être bon. Presque tout peut être personnalisé et le jeu vit sur le mode multijoueurs, ce qui est parfait dans le contexte. Un ballon, des vapeurs d’essence, une arène et une manette. C’est tout ce dont on a besoin.