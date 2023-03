Grand prix de 10 000 $: la NASA cherche des étudiants

La NASA cherche des étudiants de collèges et d’universités accrédités aux États-Unis pour résoudre un problème de nuages de poussière lors de l’atterrissage sur la Lune, et un grand prix de 10 000 $ américain est en jeu.

«La Lune est couverte d’un matériau granuleux et rocheux appelé régolithe, qui peut être soulevé de la surface lors de l'atterrissage et de l'ascension. Comprendre et réduire ces effets sont des défis clés [...] pour un accès sécuritaire à la surface lunaire», a indiqué la chercheuse principale Ashley Korzun du Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie, dans un communiqué publié la semaine dernière.

En plus de créer un environnement d’atterrissage plus difficile, cette poussière pourrait aussi endommager les éventuelles infrastructures que l’agence spatiale fédérale prévoit établir à la surface de la Lune, a-t-elle poursuivi.

La NASA a ainsi lancé un défi aux étudiants des collèges et des universités accréditées aux États-Unis pour tenter de trouver des solutions afin de gérer ou d’empêcher les nuages de poussière lors d’un atterrissage sur une surface «non-préparées» comme celle de la Lune, a-t-elle indiqué dans son communiqué.

L’agence spatiale fédérale américaine sélectionnera 12 équipes pour compétitionner dans le défi inaugural Human Lander en juin 2024 à Huntsville à Alabama.

Chaque équipe recevra un montant de 7000 $ américain pour produire un document technique et des modèles de conception ou des prototypes qui seront présentés devant un panel d'experts.

L’équipe gagnante remportera 10 000 $ américain, tandis que la 2e et 3e place repartira respectivement avec 5000 $ et 3000 $.