Hommage à Karim Ouellet: la Ville de Québec propose de renommer le parc Lucien-Borne

Le Comité de toponymie de la Ville de Québec suggère de rebaptiser le parc Lucien-Borne, derrière le centre communautaire du même nom, en « parc Karim-Ouellet » afin de rendre hommage à l’artiste décédé il y a un peu plus d’un an.

Le centre communautaire Lucien-Borne, qui porte le nom de l’ancien maire de Québec (à la tête de la Ville de 1938 à 1953) conservera quant à lui sa dénomination actuelle.

« À travers un processus rigoureux avec la famille de Karim Ouellet, nous avons identifié un lieu qui lui était cher et qui pourrait être à la hauteur de l'homme qu'il était. Il a marqué Québec et nous souhaitons maintenant lui offrir un endroit aussi permanent que son œuvre », peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi.

L’endroit choisi, au cœur de Montcalm, semble « tout indiqué », fait valoir le Comité de toponymie. Le parc Lucien-Borne deviendra sous peu un « lieu privilégié pour admirer une murale en hommage aux citoyens noirs et afrodescendants de Québec », sur le mur arrière du centre communautaire, rappelle-t-on.

Consultation publique

En décembre dernier, la Ville de Québec avait confirmé son intention de réfléchir rapidement à la meilleure façon de rendre hommage à la mémoire de l’artiste.

La proposition, rendue publique aujourd’hui, sera d’abord soumise aux élus du conseil municipal mardi prochain, lesquels seront appelés à autoriser la tenue d’une consultation publique en ligne du 5 au 23 avril prochain. Le changement de nom pourrait être officialisé un peu plus tard au printemps.

Un artiste apprécié

« Karim Ouellet aura enrichi l'univers culturel et artistique à sa manière en offrant à son public une mélodie particulière emplie de poésie. Sa musique colorée et ses refrains accrocheurs auront fait danser et chanter plusieurs d'entre nous. Québec était sa ville, l'endroit où il composait et où se trouvait sa famille et ses amis. Nous souhaitons lui rendre un hommage qui saura rester à travers le temps aussi longtemps que ses chansons », a déclaré, mercredi, la responsable de la culture au comité exécutif, Catherine Vallières-Roland.

Originaire du Sénégal, Karim Ouellet demeurait à Québec depuis 2002. L’auteur-compositeur-interprète a été récompensé plusieurs fois à l’ADISQ et aux Juno, et fut récipiendaire de nombreux prix.

Il avait été retrouvé sans vie dans son studio du quartier Saint-Roch, en janvier 2022, mais son décès datait de novembre 2021, ce qui avait causé une onde de choc dans la population et la communauté artistique. Il était âgé de seulement 36 ans.

Rappelons qu’un spectacle hommage intitulé Bye Bye Bye Karim aura lieu samedi au Grand Théâtre de Québec.