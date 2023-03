Kevin Bacon et Kyra Sedgwick partagent quelques secrets de leurs 35 ans de mariage

« Le sens de l'humour est crucial », expliquent Kevin Bacon et Kyra Sedwick qui sont mariés depuis 35 ans. Les deux acteurs forment l’un des couples les plus solides de Hollywood.

Mariés depuis 35 ans - ce qui ressemble à une éternité à Hollywood - Kevin Bacon et Kyra Sedwick ont récemment partagé quelques secrets d’un mariage réussi au magazine PEOPLE.

« Nous avons toujours été le plus grand soutien et les plus grands fans l'un de l'autre », confie l’actrice aujourd’hui âgée de 57 ans.

Elle ajoute que pouvoir se faire rire a été un ingrédient clé de leur mariage de 35 ans. « Kevin est très drôle ».

Les amoureux sont revenus sur le coup de foudre de Kevin Bacon pour sa future femme sur le plateau de tournage du film « PBS Lemon Sky », en 1987.

« J'ai été assommé, confie l’acteur de 64 ans qui a connu la gloire en jouant un amoureux de musique et de danse rebelle dans le film culte « Footloose » en 1984. Je la trouvais incroyable. »

L’actrice a révélé s’être réveillée après leur premier rendez-vous avec la sensation « d’être à la maison. » « J'ai réalisé : « Oh, c'était lui! », dit-elle.

En plus de trois décennies d’amour, le couple a notamment construit une maison ensemble, élevé deux enfants - leur fils Travis, 33 ans, et leur fille Sosie, 31 ans – et réussi à trouver un équilibre avec leurs deux carrières réussies.

Ils ont également travaillé ensemble sur le nouveau film « Space Oddity »; elle comme réalisatrice et lui dans le rôle d’un jeune homme rêvant de s'échapper sur Mars après une tragédie. Kevin Bacon affirme d’ailleurs n’avoir jamais vu sa femme plus heureuse au travail que lorsqu'elle est derrière la caméra.

Lorsqu'ils ne travaillent pas, le couple qui se dit terre-à-terre aime profiter ensemble des moments plus calmes de la vie. « Pour moi, marcher dans la rue ensemble est un endroit agréable où être avec elle », ajoute l’acteur.