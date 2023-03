Le plus bas prix des dernières semaines pour la viande hachée

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 30 mars au 5 avril 2023

On retrouve le bœuf haché à son plus bas des derniers mois, soit 2,97 $/lb pour le mi-maigre chez Walmart (il est aussi à 2,99$/lb chez Provigo) et 3,99 $/lb pour l’extra-maigre chez Metro. Pareil pour les côtelettes de porc à 1,99 $/lb chez Maxi et pour les poitrines de poulet désossées à 4,77 $ chez Super C : ça vaut la peine de faire quelques réserves au congélateur si ce sont des protéines qu’on apprécie !

Et avec Pâques qui arrive à grands pas, j’ai envie de vous rappeler de commencer à penser à votre menu, qu’il s’agisse d’un brunch, d’un buffet ou d’un souper. C’est l’avant-dernière semaine de circulaires avant l’événement et il est toujours judicieux de commencer les achats pour les éléments clés à l’avance (et bonus lorsque c’est au rabais !).

Voici donc quelques aliments qui peuvent valoir la peine d’acheter en vue du week-end pascal. Vous prévoyez cuisiner un jambon ? L’épaule de porc picnic fumée est à plus qu’excellent prix à 2,24 $/lb chez IGA pour les détenteurs de la carte Scène+ (2,99 $/lb pour les autres). Toujours chez IGA, l’emballage de saumon atlantique fumé surgelé de 300 g est en promotion à 10,99 $, soit à 55 % de rabais. Si vous êtes fans de la formule du brunch, des quiches, des omelettes et des crêpes, surveillez ces aubaines : le bloc de fromage de marque maison de 400 g est à 3,99 $ chez Metro et la livre de beurre est à 4,49 $ chez Maxi (limite de 3 par client). Finalement, la douzaine d’œufs est à 2,22 $ pour les membres Scène+ chez IGA (limite de 4 par client). À moins de 20 sous l’unité, c’est le meilleur prix possible.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

CÔTELETTES DE PORC GLACÉES AU GINGEMBRE ET À L’ÉRABLE

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Si vous voulez gagner du temps plus tard cette semaine, pensez à faire cuire 2 à 3 patates douces (aussi en cubes) supplémentaires : elles serviront aux bols-repas ainsi qu’à la salade en lunch.

MARDI

BOULETTES DE BŒUF À LA SUÉDOISE

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Je vous propose de servir le tout sur des nouilles aux œufs et d’accompagner le de brocoli vapeur. Pour un raccourci pour le repas de keftas, pensez à doubler les boulettes que vous préparez, ce sera alors un repas express d’assemblage. N’hésitez pas à utiliser du bœuf haché mi-maigre (le moins cher cette semaine) : le gras en extra devrait aller dans la plaque de cuisson et dans le pire des cas, on égoutte ou on essuie un peu les boulettes !

MERCREDI

POISSON RÔTI EN CROÛTE D’ÉCHALOTES

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

En plus de l’aiglefin frais au rabais chez Super C, vous pouvez trouver un emballage de 227 g de poisson blanc surgelé (sole ou aiglefin) pour 4 $ chez Metro toute la semaine.

JEUDI

BOLS VÉGANES TOFU ET QUINOA

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Je vous propose ici de remplacer la courge par la patate douce, qui a un goût sucré et une texture similaires (si elle est déjà cuite, vous pourrez passer directement à la cuisson du brocoli). Si vous vous le demandiez, les courges se font rares au Québec cet hiver à cause d’une maladie qui a ravagé la récolte de l’automne dernier. Le tofu le moins cher se trouve chez Metro cette semaine : les blocs de 400 g sont à 2 $ !

VENDREDI

KEFTAS DE BŒUF À LA MENTHE

Recette tirée de Coup de pouce

LUNCH

SALADE ARC-EN-CIEL AU QUINOA, VINAIGRETTE AUX AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Si votre quinoa et vos patates douces sont déjà cuits, la recette se fera très rapidement. Une salade est toujours un bon vide-frigo : n’hésitez pas à y ajouter des légumes que vous avez à passer !

COLLATION

BROWNIES AUX POMMES

Recette tirée de Zeste