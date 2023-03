Les projets pilotes à Québec donnent des résultats positifs

Les projets pilotes de Québec sur la récupération de contenants de boisson en vrac, mis en place l’automne dernier dans les quartiers Limoilou et Saint-Roch, donnent des résultats positifs, selon les responsables.

À compter du 1er novembre 2023, le programme de consigne élargie sera en vigueur partout au Québec. L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) a dévoilé mercredi des résultats préliminaires couvrant la période du 24 octobre 2022 au 12 février 2023 pour les deux projets pilotes qui sont en cours à Québec.

«Il y a un intérêt quand même important. (...) C’est une participation que l’on considère élevée», a affirmé Normand Bisson, président-directeur général de l’Association.

Près de 1455 citoyens se sont inscrits à l’application permettant le dépôt à l'aide de sacs qui assurent un remboursement électronique de la consigne. Parmi eux, 613 personnes ont des comptes actifs. Le citoyen dont le compte est actif a rapporté en moyenne 3,15 sacs, pour un total d’environ 175 contenants. Le remboursement moyen par compte actif s’élève à plus de 15 $.

Selon l'AQRCB, ce sont donc plus de 120 000 contenants de boisson de 100 ml à 2 litres qui ont été rapportés, toutes matières confondues (plastique, carton, verre), durant la période observée.

De ce nombre, 96 077, soit 79 %, étaient des contenants consignés. Sur les 25 500 contenants non consignés, qui ont été retournés, la majorité était du verre, dans plus de 77% des cas.

Les matières

«Cela veut dire que les gens, même s’il n’y avait pas le remboursement de la consigne, ont rapporté leurs contenants comme les bouteilles de vin ou autre. Ça veut dire qu’il y a une sensibilité qui existe par rapport à la récupération du verre», a dit M. Bisson.

L’élargissement du système de consigne aura pour effet de doubler le nombre de contenants sous consigne au Québec qui passera de 2,4 milliards à tout près de 5 milliards, a-t-il rappelé.

«Ce qu’on essaie de faire, c’est trouver des solutions. Les détaillants ne peuvent pas recevoir, avec le système de consigne actuel, cinq milliards de contenants. Ils n’ont pas la capacité pour ça», a ajouté M. Bisson.

«Donc, il faut qu’on trouve des façons alternatives pour être capable de supporter le retour de contenants avec la modernisation des systèmes de consigne», a-t-il expliqué.

Parmi les projets pilotes mis en place dans huit villes de la province, le modèle de Québec est le seul dont le remboursement de la consigne se fait de manière électronique, après le dépôt des contenants dans un sac affichant un numéro de référence. M. Bisson estime que cette façon de faire a été appréciée par les utilisateurs.

Déploiement

Au cours des prochaines étapes, on assistera à la multiplication des lieux de retour.

«Dans l’année 2023, on va voir des lieux de retour s’installer. Cela va se poursuivre en 2024 et 2025. Ce qui est prévu dans le règlement, c’est 1 500 lieux de retour au minimum. On en a pour un certain temps. On va continuer dans les années qui viennent à faire croître les lieux de retour.»

Les projets pilotes à Québec se poursuivent jusqu’au 23 avril inclusivement.

Plusieurs détaillants ont déjà des machines récupératrices dans leur établissement, auxquels des lieux de retour seront ajoutés pour les différents contenants de boisson.