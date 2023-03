Coops de l’information: la fin du papier d'ici la fin de l'année pour les six quotidiens, dont Le Soleil de Québec

Les six quotidiens des Coops de l’information (CN2i) cesseront définitivement la publication de leurs éditions papier à la fin de cette année, ce qui entraînera l’abolition d’une centaine d’emplois, soit environ le tiers des effectifs.

À la fin de mars 2020, les quotidiens Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, La Voix de l’Est, La Tribune et Le Nouvelliste avaient mis fin aux éditions papier la semaine et depuis, il ne reste plus d’imprimé que le samedi.

« On va terminer le papier le 31 décembre, ou proche de cette date. Tous les syndicats sont au courant du plan depuis le début de CN2i. Ils ont été informés l’an dernier de l’ampleur de la réduction de la masse salariale », a indiqué en entrevue la directrice générale des Coops de l’information Geneviève Rossier, qui terminait mercredi une tournée des journaux régionaux pour offrir aux employés d’autres détails sur ce changement à venir.

La nouvelle vague de réduction d’effectifs dans les six journaux, espère-t-on, se fera sans mise à pied.

« Un programme de départs volontaires sera annoncé en juin. On est en discussions présentement avec les syndicats pour bien définir les contours de ce programme, qui sera généreux, mais qui va aussi tenir compte de ce qu’il doit rester de l’argent dans l’entreprise pour continuer les activités », a précisé Geneviève Rossier, ajoutant que l’organisation possède l’expertise dans l’élaboration de ces programmes puisqu’il s’agira du troisième depuis quelques années.

Une autre partie de la réduction des effectifs se fera par attrition. Un gel d’embauche a été décrété à la fin de 2022. Certaines fonctions liées à 100% à la production des éditions papier deviendront inutiles. Les titulaires des postes touchés, comme à la production des maquettes, auront accès au programme de départ volontaire.

« Notre plan vise à faire en sorte que toutes les marques du groupe (incluant Les As de l’info), au terme de l’exercice, continuent d’être viables dans leurs marchés respectifs », a affirmé Mme Rossier.

À la mi-avril, CN2i va lancer de nouvelles plateformes numériques sur le web et sur mobile, qui seront mises à jour en continu. Les six quotidiens offrent un nombre limité d’articles gratuits chaque mois et les lecteurs qui veulent en consommer davantage doivent payer un abonnement. Le nombre d’abonnés numériques dépasse maintenant celui des abonnés au papier, en décroissance.

Les ventes publicitaires, selon la dg de CN2i, « atteignent les objectifs fixés », lesquels tenaient compte d’une diminution progressive des revenus du côté des imprimés.

La Coopérative nationale de l’information indépendante a été créée à la fin de 2019 à la suite de la faillite de Capitales Medias, propriété de l’ancien politicien libéral Martin Cauchon, qui avait pris le relais du clan Desmarais en 2015.

En devenant propriétaires, via des coopératives de solidarité, les employés et cadres des journaux, ont pu poursuivre leur mission d’information, aidés par un financement public-privé de 21 M$.

Les déboires financiers de Capitales Médias avaient commencé sous Gesca, au début des années 2010, avec le déclin des ventes publicitaires. Des congés de cotisation aux régimes de retraite, que s’était accordés l’employeur, avaient mené à une sous-capitalisation, si bien qu’au moment de la faillite en 2019, les rentes de retraite avaient été amputées jusqu’à 29%. Les créances globales de l’entreprise à ce moment étaient de 26 M$.