Les travailleurs québécois sont les plus heureux au pays

Les Québécois sont les travailleurs les plus heureux au Canada, selon l’Indice de bonheur au travail d’ADP Canada.

Cet indice, réalisé en collaboration avec Maru Public Opinion, a analysé la satisfaction au travail des Canadiens sous la forme d’un score sur 10. Ainsi, le Québec a obtenu une note de 7/10, alors que la moyenne nationale de bonheur au travail pour mars 2023 est de 6,7/10.

La Colombie-Britannique (6,9), l’Alberta (6,8), le Canada atlantique (6,7), la Saskatchewan et le Manitoba (6,7) ne sont pas très loin, tandis que l’Ontario est la province où les travailleurs sont le moins heureux (6,5).

«Nous passons une grande partie de notre vie au travail ou à penser au travail, de sorte que le bonheur au travail est primordial pour notre bien-être général», a déclaré Holger Kormann, président d’ADP Canada.

«Non seulement les travailleurs heureux sont généralement plus productifs, engagés et performants, mais un environnement de travail propice au bonheur peut également avoir des répercussions positives sur d’autres aspects importants de notre vie», a-t-il ajouté.

L’Indice comprend un indicateur primaire, le sentiment de bonheur autodéclaré des travailleurs canadiens dans leur rôle et responsabilités actuelles, et quatre indicateurs secondaires qui ont été identifiés comme étant des composants habituels de bonheur au travail: l’équilibre travail-vie personnelle et la flexibilité, la rémunération et les avantages sociaux, la reconnaissance et le soutien et enfin, les options d’avancement de carrière.

Les Canadiens de la génération des Baby-boomers sont les plus heureux au travail (7,3), suivi de la génération Z (6,8), des millénaux (6,7) et de la génération X (6,6).

Les données ont été recueillies au début du mois de mars 2023 auprès de 1200 Canadiens.