Les travers de l’évolution technologique

Sans qu’elle soit drôle, voici une histoire qui risque d’en faire rire certains. Ayant fait un achat de 8,90 $ dans une quincaillerie, je me suis dirigée vers la caisse pour payer. Quand j’ai présenté un billet de 20 $ à la caissière, très vite j’ai vu la panique s’installer dans ses yeux parce que sa caisse ne lui indiquait pas quel montant elle devait me remettre. Elle se pencha donc sous son comptoir pour en sortir une petite calculatrice sur laquelle elle pitonna consciencieusement pour savoir quoi me remettre.

Et malgré l’effort qu’elle venait de faire pour régler l’affaire dans les règles de l’art, elle me rendit un dollar de trop, que je lui ai remis sur le champ, pour qu’on soit quitte et qu’elle n’ait pas de problème à faire sa caisse à la fermeture. Après cet épisode pour le moins cocasse, je me suis demandé : elle a fait quoi à l’école durant son primaire cette enfant d’à peine 17 ou 18 ans ?

Une situation quasi similaire s’est reproduite la semaine suivante dans un Tim Horton quand le client devant moi a dû expliquer à la caissière la manière de s’y prendre pour lui rendre la monnaie de son café. Ce fut tout aussi pénible que dans mon cas !

Je ne suis pas du tout surpris quand je lis dans les journaux ou que j’entends aux informations que les futurs professeurs peinent à passer leur examen de français en fin de parcours. De la même façon, un nombre incalculable de jeunes ne savent plus compter parce qu’ils se fient à l’ordinateur pour le faire à leur place, comme on se fie au dictionnaire de son ordinateur ou de son cellulaire pour écrire. On ne se surprendra pas ensuite qu’ils s’endettent jusqu’au cou et qu’ils ne soient pas renseignés parce qu’ils ne lisent pas.

M.R.

En ce qui concerne l’apprentissage du français écrit ainsi que des mathématiques, je vous accorde que les appareils électroniques ont joué de mauvais tours aux jeunes. Mais ce n’est pas la seule explication au phénomène. En ce qui concerne le français, tout le système d’enseignement serait à revoir, car ma mère qui n’avait qu’une sixième année primaire pour tout bagage ne faisait aucune faute en français. À la décharge des jeunes, cependant, le fait d’avoir appris le calcul mental jadis n’a jamais empêché leurs parents et grands-parents de s’endetter.