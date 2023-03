McDonagh a vécu la tragédie de Nashville de près

Les Predators de Nashville affrontaient les Bruins de Boston mardi, mais Ryan McDonaugh n’est pas arrivé à Boston en même temps que ses coéquipiers, lundi.

Il a plutôt choisi de rester à la maison une journée de plus afin d’être auprès de ses trois jeunes filles. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi il a pris cette décision.

«Ce n’est pas la première fusillade, malheureusement, a-t-il confié à l’Associated Press. Quand tu as des enfants et que ça arrive près de la maison, c’est certainement différent. Comme bien des parents, tu veux tout faire en ton possible pour aider ta famille.»

Et c’est John Hynes qui révèle à quel point la tragédie a frappé près de la famille McDonagh.

«Sa fille était près de l’école, son école a été mise en confinement», a indiqué Hynes.

Jouer pour Nashville

Les Predators de Nashville ont remporté une victoire de 2 à 1 sur les Bruins à Boston, où il n’est vraiment pas facile de gagner cette année, et ils l’ont fait en pensant très fort à leur ville qui a été secouée lundi par une fusillade dans une école qui a fait six morts.

«Nous sentions que nous devions nous sacrifier et tout laisser sur la patinoire afin de donner un peu d’inspiration à la ville de Nashville», a expliqué McDonagh après le match.

On est donc moins surpris de voir que les Predators, qui ont 37 points de moins au classement que les puissants Bruins, ont livré une performance aussi solide.

«Nous en avions discuté avec les joueurs. Nashville représente beaucoup pour ces gars et nous voulions donner un gros effort en pensant aux premiers répondants et à toutes les personnes qui ont été touchées par cet incident, que ce soit les familles ou l’école», a ajouté l’entraîneur John Hynes.

«Parfois, quand on traverse des moments difficiles, le sport peut permettre aux partisans de mettre certaines choses de côté pendant quelques heures. C’est le message que nous avons livré aux joueurs avant la partie», a ajouté Hynes.

Petits gestes

Les Bruins ont posé des petits gestes à la mémoire des six victimes de l’école The Covenant, dont trois enfants de neuf ans.

Il y a d’abord un moment de silence avant la rencontre et les joueurs des deux équipes arboraient un autocollant commémoratif sur leurs casques.