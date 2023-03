Nick Cannon ne verse pas d'«allocation mensuelle» aux mères de ses enfants

Nick Cannon a affirmé qu'il ne versait pas d'«allocation mensuelle» aux mères de ses enfants.

Dans une interview radio pour Hot 104.1, lundi, le présentateur de télévision a expliqué qu'il subvenait cependant aux besoins de sa famille nombreuse. Il a indiqué qu'il ne versait simplement pas à ses compagnes et ex-compagnes de «montant fixe» chaque mois.

«Je ne m'impose pas cette (ligne directrice). Ce dont elles ont besoin, elles l'auront», a-t-il expliqué, selon Page Six. «Il n'y a jamais eu quoi que ce soit que l'une des mères de mes enfants a demandé et qu'elle n'a pas reçu», a-t-il ajouté.

La star américaine a également évoqué sa dynamique familiale peu conventionnelle.

«Tout le monde a ses défis, mais quand vous comprenez vraiment que cette femme a fait le plus grand sacrifice et a sacrifié son corps pour mettre un enfant au monde, c'est le meilleur cadeau qu'un homme puisse demander, a poursuivi la star de 42 ans. Peu importe ce qui se passe dans n'importe quel scénario... Je ne dirai jamais rien d'irrespectueux ou de mal à propos de l'une des mères de mes enfants.»

Ces dernières années, Nick Cannon a fait couler beaucoup d'encre pour avoir engendré des enfants avec de multiples compagnes. Il a des jumeaux, Moroccan et Monroe, avec son ex-femme Mariah Carey, un fils prénommé Golden, une fille prénommée Powerful Queen et un petit garçon, Rise, avec Brittany Bell, des jumeaux, Zion et Zillion, ainsi qu'une petite fille, Beautiful, avec Abby De La Rosa. Il est également père d'un fils prénommé Legendary avec Bre Tiesi, d'une fille appelée Onyx avec LaNisha Cole et d'une petite fille nommée Halo avec Alyssa Scott. Son deuxième enfant avec cette dernière, Zen, est décédé à l'âge de cinq mois, en décembre 2021, à la suite d'une bataille contre le cancer.