Nouveau président des Alouettes: Mark Weightman a encore du travail à accomplir chez les Lions

Nommé président et chef de la direction des Alouettes de Montréal, mardi, Mark Weightman terminera son mandat chez les Lions de Trois-Rivières pour le reste de la saison de l’ECHL.

L’organisation trifluvienne a rappelé par voie de communiqué mercredi que son dirigeant, qui assume des fonctions identiques à celles lui ayant été désignées par les Moineaux, sera présent à la dernière rencontre à domicile des Lions prévue le 14 avril. Il occupera son nouveau poste avec les Alouettes à compter du 11 avril.

Propriétaire de la formation affiliée au Canadien de Montréal et au Rocket de Laval dans l’ECHL, l’entreprise Deacon Sports and Entertainment souhaite vivre une transition progressive et entend amorcer sa recherche du successeur de Weightman prochainement. Celui-ci était aux commandes depuis 2020 et a contribué à la naissance de la concession.

La campagne 2022-2023 a été synonyme de bouleversements en Maurice, car en novembre dernier, l’entraîneur-chef Éric Bélanger a démissionné, de sorte que le directeur général Marc-André Bergeron a pris le relais derrière le banc. Avant le match de mercredi face aux Railers de Worcester, les Lions se trouvaient à l’avant-dernier rang de la section Nord avec un dossier de 24-36-3 et 51 points.