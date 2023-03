Québec, ville gourmande: découvrez la nouvelle chaîne où vous pouvez déjeuner en tout temps

L’envie de déjeuner vous prend un mardi soir, mais la personne qui vous accompagne a le goût d’un burger? Vous serez servi par la nouvelle chaîne Au Petit Chalet, qui offre des déjeuners toute la journée et de l’alcool au prix coûtant.

• À lire aussi: Québec ville gourmande: découvrez cette cabane à sucre gastronomique

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: ces chouquettes sur la rue Saint-Jean n'ont rien d’ordinaire!

Le concept a de quoi plaire: des déjeuners copieux servis de 7 h à 22 h et une carte de burgers gourmets en soirée. À cela s’ajoutent des entrées alléchantes, comme des nachos ou un brie fondant, et l’option de prendre un verre de vin ou une bière au prix payé par le restaurateur.

«C’est un concept qui est très unique», lance fièrement Nathan Todd, copropriétaire de la chaîne qui fait partie du Groupe Blanchette.

L’entreprise a eu un gros coup de cœur pour les déjeuners gourmands du restaurant familial Au Petit Chalet de Blainville, si bien qu’elle a acheté la marque de commerce pour franchiser et lancer la nouvelle chaîne à Québec.

Des assiettes gargantuesques

Le restaurant, qui a ouvert une première succursale sur Bouvier la semaine dernière, se démarque par ses portions très, très généreuses.

Photo fournie par Au Petit Chalet

«C’est de loin la place où les assiettes sont les plus grosses. C’est gourmand et ce n’est pas pour rien que notre slogan est: “C’est délicieusement cochon”», lance Nathan.

Et ma visite m’a permis de constater que ce n’était pas qu’une formule!

Les assiettes sont gargantuesques, sans pour autant lésiner sur la qualité.

Tout est fait maison, comme le jambon fumé au bois d’érable et les patates bonnes à s’en lécher les doigts grâce à un savoureux mélange d’épices. Ceux qui, comme moi, jugent de la qualité d’un restaurant de déjeuners par le soin mis dans la confection des patates ne seront pas déçus.

Photo Marianne White

Le menu offre aussi plusieurs mélanges sucré-salé, comme le Festin du chalet, qui comprend une gaufre aux bananes et au Nutella, un choix de viande, des œufs, des patates et des rôties.

Le coût des assiettes oscille entre 13 $ et 22 $, un bon rapport qualité-prix.

Décor chaleureux

Comme le nom le laisse entendre, l’ambiance est décontractée et inspirée du chalet en bois rond. Luminaires en forme de panache, briques, lattes de bois et insertions de tissu à carreaux rouge et noir ajoutent une touche réconfortante et chaleureuse. Des écrans géants installés sur le côté des banquettes jouent le rôle de fenêtre et vous font sentir en pleine nature grâce à une vidéo 3D. Charmant!

Photo Marianne White

Une deuxième succursale ouvrira sur l’avenue Maguire, la semaine prochaine, dans les vastes locaux qui ont abrité le Cochon Dingue et plus récemment le Chaz.

«On va vraiment répondre à un besoin, car la rue Maguire manque d’offre de déjeuners», souligne à juste titre Nathan.

La chaîne veut conquérir le cœur des gens de Québec, une assiette à la fois, avant de s’étendre ailleurs en province plus tard.

Ouvert 7 jours sur 7,

de 7 h à 22 h

– 840, rue Bouvier

– 1326, avenue Maguire (ouverture sous peu)

Deux autres coups de cœur

Des brunchs savoureux

Depuis novembre dernier, Le District Gourmet, à Sainte-Foy, offre des déjeuners la fin de semaine de 9 h à 14 h. Les menus du bistro français L’Atrium et de Mlle Inès sont disponibles. Les œufs bénédictine et la cassolette valent le détour, tout comme le burger déjeuner de Mlle Inès. Les plus aventuriers ne voudront pas manquer le Chicken N’Waffles : du poulet frit, du bacon et du fromage en grains servis entre deux morceaux de gaufre.

990, route de l’Église

Produits locaux

Le restaurant La Signature, à Limoilou, propose de délicieux brunchs qui mettent en valeur les produits locaux et bios. Situé dans l’ancien Fun en bouche, le restaurant perpétue en quelque sorte la tradition des déjeuners haut de gamme. Le choix est vaste et plaira autant aux végétariens qu’aux amateurs de viande. J’ai craqué pour les bénés aux lanières de bœuf, gouda, champignons et oignons. Un petit délice!

1073, 3e Avenue, Limoilou