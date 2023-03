Rémunération des fonctionnaires québécois: le ministre Éric Caire et la CAQ admettent les ratés du système de paie

Le gouvernement Legault admet les ratés informatiques qui affectent la rémunération des fonctionnaires québécois et s’engage à rapidement rendre des comptes. Des intérêts seront versés à certains employés qui peinent à être rémunérés.

Tous les députés du gouvernement Legault ont voté pour une motion déposée mercredi par la libérale Michelle Setlakwe.

Cette dernière proposait que «l’Assemblée nationale prenne acte des ratés informatiques affectant la rémunération des fonctionnaires québécois», comme les heures non payées, des augmentations salariales ignorées ou encore des sommes versées en trop, et qu’elle reconnaisse que ces ratés informatiques ont un impact important sur les salariés affectés.»

Plusieurs ratés

Lundi, notre Bureau d’enquête révélait que les fonctionnaires québécois éprouvent d’importantes problématiques avec leur paie en raison de ratés du système informatique.

Mardi, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, ajoutait que les problèmes du système informatique de paie sont loin d’être terminés parce que la signature de la nouvelle convention collective risque de provoquer d’autres ratés.

Le ministre Caire, responsable du système défectueux SAGIR, s’est levé comme les autres afin d’approuver cette motion. Il s’engage ainsi à «rendre public un état de situation détaillé des problématiques liées à la rémunération des employés de l’État ainsi qu’un échéancier précis pour la mise en place de correctifs, et ce, avant la fin de la présente session parlementaire.»

Écoutez l'entrevue de Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec au micro de Philippe-Vincent Foisy, disponible en balado au QUB radio :

Pourtant, en 2019 dans une entrevue au quotidien Le Soleil, le ministre s’était dit soulagé du succès de la mise à jour du système de paie des fonctionnaires québécois. Mardi, il a pourtant affirmé le contraire. Lors d’un impromptu de presse, il a dit «qu’aucune mise à jour» n’avait été réalisée. Il confirmait également que la seule manière de régler le problème serait de changer complètement le système.

Intérêts

Tous juste avant la période de questions, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a indiqué qu’elle était «très consciente de l’impact» sur les employés de l’État et affirmé que certains recevront des intérêts de la part de l’État.

«Je les rassure, il y a des mécanismes qui sont prévus, dans le sens qu’ils ne perdront pas d’argent. Donc, s’il y a des intérêts à être versés dans certains cas de figure, ils seront versés. Mais, ça ne change pas l’inconfort, je dirais l’impact que ça a sur eux et on en est très conscients et on y travaille», a-t-elle dit. «On est très conscients de l’impact et il n’y a personne qui trouve ça drôle et on est conscients de l’impact sur les employés. Quand on négocie des conventions collectives, on a hâte d’en voir les résultats dans nos poches, donc on va travailler très fort.»

Commission d’enquête

Le solidaire Haroun Bouazzi réclame quant à lui une commission d’enquête sur le bordel informatique au Québec. «Ce n’est pas aux travailleuses et travailleurs de l’État de payer les frais des échecs du ministre. Le fait que le ministre Caire ait présenté ce système de paie comme une réussite montre à quel point il n’a pas le contrôle sur la transition numérique. Personne ne veut vivre un Phénix québécois!» a-t-il déclaré à notre Bureau parlementaire.