Santé: la réforme Dubé n'est qu'une première étape

De grands axes de la réforme Dubé en santé ont été rendus publics cette semaine. On promettait de gros changements, on propose une révolution. Tout semble être sur la table, même le sacro-saint principe d’ancienneté.

Il s’agit néanmoins d’une réforme de structure et de gouvernance. Bien qu’elle soit loin du quotidien du patient qui cherche désespérément un médecin qui puisse le soigner et le suivre, elle permet de construire un système sur de saines bases, permettant de développer un mot à la mode, de « l’agilité ».

Menottes

Parce qu’au bout du compte, ce que cherche le ministre en menant cet énorme chantier, c’est de se défaire des couches de menottes qui l’immobilisent depuis des décennies. N’ayant presque aucune marge de manœuvre à cause notamment de la multitude de parties prenantes ayant des intérêts différents et des ententes, conventions, règles, etc., le gouvernement veut se donner une capacité de décider, de choisir et de s’adapter. Ça tombe bien, parce que tout bien considéré, on veut que le gouvernement puisse prendre des décisions pour que l’on puisse le juger là-dessus quand viendront les élections.

Aussi gigantesque soit-elle, cette réforme n’est qu’une première étape dans le plan de reconstruction d’un système de santé fiable et solide. La nouvelle gouvernance nous donnera de solides fondations, mais il faudra bâtir les murs, les fenêtres et le toit pour que la maison devienne habitable.

Liste longue

On devra parler de qualité des soins, de la formation des professionnels de la santé, des approches intégrées et innovantes en matière de santé, d’interdisciplinarité, d’informatisation, de service à la clientèle, de service à distance ou à domicile. La liste est longue, très longue.

Avant que le patient puisse voir la différence dans son quotidien, cela risque de prendre plusieurs années. Le gouvernement aura-t-il le courage d’y aller jusqu’au bout et de nous livrer une maison solide et fiable, capable de faire face à toutes les intempéries ?