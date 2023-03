Steven Butler aura une deuxième chance en championnat du monde

Le Québécois Steven Butler aura la chance de mettre la main sur la ceinture de champion du monde WBO des poids moyens, puisqu’il a rendez-vous avec son actuel propriétaire, le Kazakh Janibek Alimkhanuly, le 13 mai prochain.

L’affrontement entre les deux pugilistes sera présenté au Stockton Arena, en Californie. L’événement sera présenté par Top Rank, en collaboration avec EOTTM et sera diffusé en direct sur le réseau américain ESPN.

«Je suis très fier du caractère dont Steven a fait preuve pour revenir au sommet, a déclaré le président d’EOTTM, Camille Estephan, dans un communiqué, mercredi. Nous n'allons pas laisser passer notre chance. Nous allons créer la surprise le 13 mai».

«Aucun détail ne sera négligé dans ce camp d'entraînement. Il faut s'attendre à un grand bouleversement le 13 mai. Je suis persuadé que je ramènerai la ceinture au Québec», a pour sa part indiqué Butler.

Ce sera la deuxième fois que Butler (32-3-1, 26 K.-O.) aura l’occasion de mettre la main sur une ceinture de champion de monde. En décembre 2019, il s’était incliné contre Ryota Murata, au Japon, dans le cadre d’un duel mettant en jeu le titre de la WBA.

Le natif de Montréal a remporté ses quatre dernières sorties, obtenant au passage deux victoires avant la limite. Présentement, il est sixième au classement de la WBO dans sa catégorie de poids et détient la ceinture NABF des poids moyens, un titre mineur.

De son côté, Alimkhanuly (13-0-0, 8 K.-O.) effectuera la deuxième défense de son titre contre Butler.

«Tous les poids moyens ont eu peur, alors je reconnais à Steven Butler le mérite d'avoir accepté le combat, a affirmé le boxeur de 29 ans. Je veux unifier la division, mais je ne peux pas négliger Butler. C'est un adversaire coriace et puissant, et j'ai hâte d'offrir aux partisans de Stockton et aux téléspectateurs d'ESPN un spectacle extraordinaire.»