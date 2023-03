Tuerie à Nashville: une victoire émotive pour les «Preds»

Les membres des Predators de Nashville étaient visiblement émotifs et ébranlés en raison de la tragédie qui a frappé leur ville en début de semaine.

Mardi soir, le club a signé un important gain de 2 à 1 sur les puissants Bruins de Boston. Les esprits n’étaient toutefois pas à la fête dans le vestiaire des «Preds», toujours au cœur de la lutte pour un accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Vous avez rendu l’organisation fière et je pense que vous avez également rendu la ville de Nashville fière en battant la meilleure équipe de notre ligue une journée après ce qui s’est déroulé», a déclaré l’entraîneur-chef John Hynes en s’adressant à son vestiaire.

Lundi, la communauté de Nashville a été secouée quand une femme a pris la vie de trois enfants et d’autant d’adultes dans une fusillade orchestrée à l’intérieur d’une école.

Comme c’est la tradition dans plusieurs équipes de la LNH, les joueurs des Predators remettent un objet au joueur du match après chacune de leurs parties. À Nashville, le patineur méritant reçoit un casque de moto.

Le capitaine Roman Josi a cependant décidé d’offrir cet honneur aux résidants de la municipalité américaine après le triomphe contre les Bruins.

«Ce sont des journées difficiles à Nashville et plusieurs personnes sont touchées dans notre communauté. Ce soir, nous n’allons pas remettre [le casque] à un joueur, mais je vais plutôt le laisser ici sur la table et je vous invite à penser aux familles affectées par cette tragédie, aux premiers répondants et à tous ceux qui ont été touchés de loin ou de près», a dit Josi à ses coéquipiers.