Trois buts dans une période: un exploit québécois rare dans la LNH

Les deux derniers joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant marqué trois fois en une seule période sont des Québécois, soit Rafaël Harvey-Pinard et David Perron, et ils ont accompli un fait d’armes peu commun.

Le premier a réussi un triplé en période médiane d’un gain de 8 à 2 face aux Blue Jackets de Columbus, samedi, tandis que le second a touché la cible à trois reprises au cours du dernier engagement d’une victoire de 7 à 4 aux dépens des Penguins de Pittsburgh, mercredi. Ainsi, Harvey-Pinard et Perron sont devenus les premiers Québécois en plus de 27 ans à réaliser consécutivement dans la LNH un tour du chapeau à l’intérieur d’une seule période.

Précédemment, un trio de patineurs de la Belle Province s’est exécuté à l’automne 1995. Le 28 octobre de cette année-là, Mario Lemieux a compté trois fois dans le dernier tiers d’un triomphe de ses Penguins de Pittsburgh face aux Devils du New Jersey. Puis, Donald Audette, des Sabres de Buffalo, a malmené les Sharks de San Jose lors du deuxième vingt d’un duel tenu le 8 novembre. Enfin, Claude Lemieux, de l’Avalanche du Colorado, en a fait de même au premier tiers d’une partie contre les Islanders de New York 20 jours plus tard.

Toutefois, en 1996-1997, Mario Lemieux a été l’auteur à lui seul de deux performances semblables successives. Le 19 décembre 1996, le «Magnifique» a marqué trois fois en deuxième période face aux Blues de St. Louis. Par la suite, le 26 janvier 1997, il a livré l’une de ses performances les plus mémorables à Montréal en faisant bouger les cordages quatre fois au troisième engagement d’un gain de 5 à 2 devant le Canadien au Centre Bell.

Cette saison, 11 joueurs ont récolté trois buts en une période, incluant Christian Dvorak qui s’est illustré face aux Blues le 29 octobre. Dans ce groupe, Tage Thompson (Sabres) a fait mieux en totalisant quatre buts durant la période initiale de l’affrontement du 7 décembre contre les Blue Jackets de Columbus.