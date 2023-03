Un flambeau de 45 ans...

Photo fournie par IBIZA

L’un des membres fondateurs de la Coopérative du Quartier Petit Champlain, Juan Hernandez, qui ouvrait la boutique Ibiza sur la rue du Petit-Champlain en 1978 (photo de gauche), passe maintenant le flambeau de son commerce après 45 années de service. Premier locataire du Quartier, avant même la formation de la Coop en 1985, le fondateur de la boutique Ibiza a vu le secteur se transformer au fil des années. D’abord située au 49, rue du Petit-Champlain (aujourd’hui au 57 rue du Petit-Champlain), Ibiza proposait au départ les créations de M. Hernandez (L’artisan du cuir) puis changea de vocation au fil des ans, pour offrir une vaste sélection de chapeaux et divers accessoires mode pour hommes et femmes, tels que des articles de cuir, sacs, ceintures, gants, pantoufles, lunettes fumées, et bien plus. Le nouveau propriétaire de Ibiza, Dylan Perron, compte conserver la vocation actuelle du commerce, tout en y apportant ses couleurs.

Vites sur leurs patins !

Photo fournie par Nelson Boisvert

Le 24 mars dernier, des jeunes de la classe de francisation de la polyvalente de Charlesbourg avaient été invités à participer à une session technique afin de se familiariser à la pratique du patin de vitesse longue piste à l’Anneau de glace du Centre Intact de Québec. Planifiée par Luc Richer, ex de Motivaction Jeunesse, et supervisée par Yves Garneau, patineur émérite et reconnu pour son implication auprès des jeunes et des démunis, l’activité avait aussi pour objectif de favoriser l’intégration et la persévérance scolaire des jeunes issus de la diversité culturelle et des jeunes en difficulté à travers les activités sportives de plein air et d’expériences significatives d’aînés. Sur la photo, les jeunes sont accompagnés entre autres de : François Drolet (Nagano inc.), Francis Naud, Lise Fournier, Lucette B. Garneau et de leur enseignante Mélissa Jourdin Voyer.

Double anniversaire

Photos fournies par Beneva et Steve Deschênes

C’est ce soir, dès 18 h, à l’Hôtel Le Bonne Entente de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, que se tient le 20e Bistro gastronomique au profit des Oeuvres Jean-Lafrance. Jean-François Chalifoux (photo de gauche), président et chef de la direction chez Beneva, a accepté la présidence d’honneur de la soirée, au cours de laquelle on soulignera le 25e anniversaire des Oeuvres Jean-Lafrance qui, au fil des ans, ont accueilli pas moins de 1000 jeunes entre le 1er novembre 1998 (la première Maison) et aujourd’hui. Les Oeuvres Jean-Lafrance et son fondateur, Jean Lafrance (photo de droite), ont aussi aidé nombre de familles par le biais de la Maison, du Magasin Partage et de plusieurs projets et actions concrètes d’aide communautaire et humanitaire. Il reste quelques billets au 418 681-3883. https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/

Anniversaires

Photo d’archives

Pauline Marois (photo), 30e première ministre du Québec et la première femme à occuper cette fonction, de septembre 2012 à avril 2014, 74 ans... Suzanne Gagnon, copropriétaire du restaurant Le Laurie Raphaël... Maxim Lapierre, ex-attaquant de la LNH et analyste à TVA Sports, 38 ans... Jennifer Capriati, ex-joueuse de tennis, 47 ans... Éric Lavigne, ex-entraîneur de la LHJMQ (2002-2011) et maintenant coordonnateur aux sports du Cégep Garneau, 57 ans... Elle Macpherson, actrice et mannequin, 60 ans... Christiane Charrette, ex-animatrice de radio et de télé, 72 ans... Jacques Renaud, ex-journaliste (Rock Détente 107,5 Québec), 72 ans... Louis Hardy, ex-journaliste sportif à la SRC, 73 ans.

Disparus

Photo fournie par Radio-Canada

Le 29 mars 2022 : Cécile Mulaire, 80 ans, écrivaine dans la communauté francophone du Manitoba, créatrice du personnage de Bicolo qui encourage l’apprentissage et la participation en français aux activités en français au Manitoba... 2018 : Rusty Staub, 73 ans, ancien joueur vedette des Expos de Montréal... 2016 : Jean C. Lapierre, 59 ans, ancien politicien et chroniqueur politique... 2016 : Michel Latulippe, 71 ans, cofondateur de Métal Léger L et V de Québec... 2016 : Jean Bissonnette, 81 ans, réalisateur et producteur de télévision québécois (Moi et l’autre)... 2014 : Douglas Penney, 79 ans, le père de Steve Penney (ex-LNH)... 2013 : Ralph Klein, 70 ans, ancien premier ministre de l’Alberta (1992-2006)... 2009 : Maurice Jarre, 84 ans, compositeur français... 2005 : Johnnie Cochrane fils, 67 ans, avocat américain... 2007 : Jacques Giroux, 63 ans, journaliste retraité du Journal de Québec... 1996 : Bill Goldsworthy, 51 ans, 14 saisons dans la LNH... 1989 : Bernard Blier, 73 ans, acteur français... 1963 : Gaspard Fauteux, 64 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1950 à 1958.