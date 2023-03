Un hommage touchant pour le 23e anniversaire de Sophie Nélisse

« Tu es merveilleuse; le jeune talent le plus incroyable que j'aie jamais vu. » L’actrice Melanie Lynskey a rendu hommage au talent et à la personnalité pétillante de Sophie Nélisse - avec qui elle partage le personnage de Shauna dans la série Yellowjackets - dans un message d’anniversaire Instagram, mardi.

La comédienne québécoise Sophie Nélisse a célébré ses 23 ans le 27 mars dernier. Le 28 mars, sa collègue de Yellowjackets, Melanie Lynskey, s’est confondue en excuses d’avoir oublié sa date de fête.

« J'ai raté l'anniversaire de ma petite patate hier, écrit-elle. Je suis désolée ma douce @sophie__nelisse !! Vous êtes une merveille; le jeune talent le plus incroyable que j'aie jamais vu, si vraiment aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, si aimant et très TRÈS drôle. Je suis tellement reconnaissante de partager un personnage avec toi et d'être dans ta vie. Je te donnerai autant de fromage ce soir en guise d'excuse pour avoir oublié hier. Amour amour amour 💕 Ta vieille dame Shauna. »

Son hommage était illustré d’une série de photos et noir et blanc de deux actrices, prises dans un photomaton le soir de la grande première de la saison 2 de la populaire série.

Avec ses bons mots, l’actrice de 45 ans a su se faire pardonner par la comédienne canadienne qui a rapidement commenté sa publication.

« Mélaniiiiiii ! Vous belle et JEUNE Patate! Je ne mérite pas tout cet amour. Tu n'as aucune idée à quel point c'est un honneur de t'avoir à mes côtés et de pouvoir partager des assiettes de fromages avec toi. Je t'aime toi et tes assiettes à dessert seront les plus délicieuses pour toujours. Et j'ai hâte de sentir tes 7 parfums ce soir ! »

Diffusée sur la chaîne Showtime aux États-Unis, la série a fracassée un record d’écoutes la semaine dernière alors que le premier épisode a été regardé par près de deux millions de spectateurs.

Au Canada, la saison 2 de la série Yellowjackets est diffusée sur CRAVE. Un épisode est dévoilé chaque semaine.