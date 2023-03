Il déniche une pépite d’or valant presque 250 000 $

La chance a souri à un Australien qui a déniché une pépite d’or d’une valeur de près de 250 000 $, à l’aide d’un détecteur de métal amateur, en Australie.

L’homme aurait trouvé la pépite de 4,6 kg en plein cœur du «Triangle d’or» de l’Australie à Victoria, entre Bendigo, Ballarat et Saint-Arnaud, a rapporté The Guardian mercredi.

«Croyez-vous qu’elle vaut 10 000$?» aurait demandé l’Australien en allant la faire examiner par un expert.

Les yeux ronds, l’expert lui aurait plutôt répondu que le caillou qu’il avait entre les mains, renfermant 83 onces d’or au total, valait plutôt la somme de 240 000 $.

«Je prospecte depuis 43 ans. Et je n'ai jamais vu un spécimen avec cette quantité d'or au cours de mes 43 années, a déclaré Darren Kamp, qui détient le magasin Lucky Strike Gold à Geelong. Peut-être que dans les années 1850, il y en avait probablement quelques-uns trouvés, mais dans les termes d'aujourd'hui, c'est très rare.»

Le chercheur d’or a été particulièrement chanceux, d’autant plus qu’avec son détecteur de métal se trouvait dans les plus bas de gamme. Si la pépite avait été enfouie plus profondément que les 12 pouces, sa machine n’aurait pas sonné.

La pépite a été surnommée «Lucky Strike», c’est-à-dire «coup de chance» en anglais.

La plus grosse pépite à avoir été trouvée en Australie, surnommée «Bienvenue inconnu», a été dénichée en 1869 et cachait 2300 onces d’or, selon le média britannique.