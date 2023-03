Voici cinq conseils pour un CV qui se démarque

Comment se démarquer en quelques secondes parmi des dizaines d’autres postulants à partir de son CV seulement?

Le magazine économique américain Forbes a tenté de répondre à cette question. Voici cinq conseils pour attirer l’attention des employeurs en quelques secondes.

1) Utilisez des titres clairs

Votre CV devrait être divisé entre cinq sections clairement identifiées pour permettre aux employeurs de trouver rapidement les mots-clefs recherchés lors d’une analyse rapide, a estimé le magazine.

Normalement, ces sections devraient être les informations de contact, un résumé du CV, les compétences, l’expérience et l’éducation. Il est possible d’utiliser le gras, l’italique et le sous-ligné pour mettre certaines compétences en évidence ou organiser davantage sa présentation.

2) Allez droit au but avec une liste à points

Les gros paragraphes perdent rapidement l’attention du lecteur. Il est préférable d’organiser votre pensée en petit paragraphe, ou encore en utilisant des listes à points, en allant droit au but.

Cela est aussi valable pour la description de tâche d’un emploi précédent que pour la liste des compétences.

3) Soignez votre police d’écriture

Le choix d’une bonne police d’écriture et une taille appropriée peuvent faire un long bout de chemin entre la pile des CV intéressants et la poubelle.

Si la taille d’écriture ne doit pas être en deçà de 10 points, Forbes conseille plutôt de viser 11 ou 12, pour que l’employeur n’ait pas à «plisser les yeux» en lisant votre résumé. Le magazine recommande par ailleurs les polices d’écriture traditionnelles, telles que Times New Roman, Cambria, Georgia, Helvetica, Calibri et Trebuchet MS.

4) Ne laissez pas la marge devenir l’erreur

Aussi tentant soit-il pour gagner de l’espace, ne réduisez pas vos marges à moins de 1,2 cm. Dans un monde idéal, elles devraient être d’au moins 2,5 cm tout le tour, a estimé le magazine, pour donner l’air «propre et bien rangé», sans couper dans ce que vous avez à raconter.

5) Une c’est bien, deux c’est limite, trois c’est trop

S’il est encouragé de résumer son CV en une page puisque certains recruteurs n’ont pas le temps de tourner les pages, plus de 90% préfèreraient un curriculum vitae de deux pages pour les professionnels avec plusieurs années d’expérience.

Il est bien de se limiter à du contenu utile et pertinent, tout en ayant de la place pour afficher les réalisations et maximiser la section sur les expériences de travail, a conclu Forbes.