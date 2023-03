Weightman aura de meilleurs outils

Mark Weightman répond avec franchise quand on lui demande si son retour à la présidence des Alouettes, annoncé hier, le surprend. « Jamais je n’aurais cru que les astres s’aligneraient de cette façon. Ça ne m’était jamais passé par l’esprit. »

Normal quand on se rappelle les circonstances de son départ en 2016. Weightman avait été tassé cavalièrement par Andrew Wetenhall, qui avait pris la relève de son père malade.

En fouillant dans les archives du Journal, je suis tombé sur une entrevue que mon ancien collègue à la retraite, Pierre Durocher, avait réalisée avec Weightman, un an après son départ.

Je ne sais pas si l’ami Duro avait une prémonition, mais il avait demandé à Weightman s’il se voyait un jour faire partie d’un groupe québécois qui achèterait les Alouettes.

« Je ne crois pas, mais on ne peut jamais dire jamais », avait répondu Weightman.

En territoire connu

La porte s’est ouverte : l’équipe est devenue la propriété de Pierre Karl Péladeau il y a près de trois semaines.

Weightman a été contacté « tout juste après » la vente. Les pourparlers ont évolué rapidement à partir de là.

Il est connu de la maison. À titre de président des Lions de Trois-Rivières, il a négocié avec Québecor les droits d’appellation du nouveau complexe sportif de la ville, connu depuis son ouverture en 2021 sous le vocable Colisée Vidéotron.

Il a été impliqué aussi dans les négociations du contrat de diffusion de 25 matchs à domicile des Lions à l’antenne de TVA Sports.

Weightman n’est pas partenaire financier à proprement dire chez les Alouettes, mais sa venue en fait un bon allié pour la nouvelle équipe de direction.

Il connaît l’organisation des Alouettes de fond en comble pour y avoir travaillé 22 ans.

Propriétaire engagé

L’ère Wetenhall avait perdu de son lustre lorsqu’il présida les destinées de l’équipe, de 2013 à 2016.

Près de sept ans plus tard, Weightman réintègre le nid à un moment où les Alouettes nagent en plein bonheur.

« L’arrivée de Pierre Karl Péladeau change la donne, affirme-t-il.

« On parle d’un propriétaire local enthousiaste qui s’engage à garder l’équipe à long terme. On parle d’un homme qui encourage le talent québécois et qui veut leur donner de la visibilité.

« Cela dit, on n’améliore pas une équipe en criant lapin. Mais quand la fondation est solide et c’est le cas en ce qui nous concerne maintenant, on peut entrevoir l’avenir avec optimisme.

« M. Péladeau a acheté les Alouettes pour les bonnes raisons. Son but est de rehausser l’image de l’organisation et d’amener le club à un niveau supérieur. »

En cela, il y a lieu d’espérer que Danny Maciocia et ses lieutenants mettront avec le temps une formation gagnante sur le terrain.

Ça s’est fait avec Jim Popp et il n’y a pas de raisons de croire que Maciocia n’en est pas capable.

Rentabilité possible ?

C’est autre chose, cependant, sur le plan financier.

Les Alouettes sont-ils condamnés à encaisser des déficits ad vitam aeternam ? Ou peuvent-ils espérer atteindre le seuil de la rentabilité un jour ?

« L’équipe peut être rentable, estime Weightman, mais que l’on parle de n’importe quel sport, ce n’est pas quelque chose de facile à réaliser. Ça demande du temps.

« Pour ce faire, il faut de bonnes ressources et établir une stratégie de mise en marché efficace. Une bonne commercialisation ne se mesure pas seulement en termes de billets vendus.

« Ça passe aussi par des partenariats corporatifs solides et une bonne visibilité dans le public. Il faut être proches des amateurs.

« À cet égard, les canaux de communication que nous offre une entreprise d’envergure comme Québecor nous seront d’une grande utilité. Tout ça doit être fait de façon orchestrée. »