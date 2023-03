RUIZ SOLDEVILA, Alicia



À Québec, le 10 mars 2023, entourée de l'amour des siens, est décédée, à l'âge de 90 ans, Alicia Ruiz, épouse de feu Ignacio Soldevila Durante.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alicia (Richard Grenier), Emmanuel (Nathalie Miglioli), Philippe (Cristiana Barros) et Carlos (Isabelle Bourque); ses onze petits-enfants : Karina (Nicolas Renoux), Philippe (Roxane Duquette), John, Chloé, Jordi, Antoni, Enric, Manuel, Miranda, Milan et Arnau; ses trois arrière-petits-enfants : Alexandre, Camille et Anna; ses frères et sœurs: Francisca, Ricardo, Teresa, Angel et Josefina; son beau-frère Pierre Beaucage (feu Elena Soldevila), ses belles-sœurs et beaux-frères espagnols des familles Ruiz et Casesnoves Soldevila, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Après avoir grandi en Espagne au sein d'une grande famille forte et unie, Alicia a le courage de tout quitter pour vivre à Québec avec son mari. C'est là qu'elle crée sa nouvelle famille de cœur auprès de ses précieux amis Francine Bertrand (feu Antonio Gonzalez), Helga Schlitter, feu Paco et Ana Jarque, Lysanne Coupal, la famille Rubianes, qu'elle laisse également dans le deuil. Chimiste de formation, Alicia débute sa carrière au ministère des Mines, puis se tourne vers l'enseignement. Femme forte, généreuse et authentique - au parcours académique et scientifique hors du commun - Alicia mène sa vie comme elle l'entend. Elle aura été un modèle inspirant pour ses enfants, ses proches et ses nombreuses étudiantes au Collège Bellevue et au Collège Jésus-Marie de Sillery, où elle a enseigné l'espagnol et la chimie.D'une redoutable intelligence, critique, directe et à l'humour mordant, Alicia laisse derrière elle l'écho de ses rires francs et contagieux. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 31 mars 2023, de 17 h 00 à 20 h 00, ainsi queL'inhumation se fera au cimetière St-Patrick à une date ultérieure. La famille remercie le personnel soignant de Côté-Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins : fondationjhsl-cj.com et celle du Centre Mère-Enfant du CHU de Québec : fondationduchudequebec.org/cmes